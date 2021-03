Diese Smartphones gehen am häufigsten kaputt

Beinahe alle kennen die Schrecksekunde, wenn das Smartphone aus Versehen aus der Hand und auf den harten Steinboden gerutscht ist. Ist das Display kaputt? Funktionieren die Knöpfe alle noch? Oft überstehen die Geräte den Fall besser als erwartet, aber dennoch gehen einige Handys häufiger kaputt als andere.

Das Reparatur-Portal Wertgarantie hat 48 verschiedene Modelle von Smartphones aufgrund ihrer Reparatur-Häufigkeit bewertet. Dabei wurde ermittelt, welche Handys von ihren Besitzerinnen und Besitzern am häufigsten in die Reparatur gebracht wurden. Relevant war aber nicht nur, wie oft ein Handy-Modell in die Brüche geht, sondern auch, wie schwierig es ist, das Modell wieder funktionstüchtig zu reparieren. Techbook.de hat daraufhin eine Top-10-Liste aller Smartphones erstellt, die am häufigsten kaputt gehen.

Von «sehr gut» bis «ausreichend»

Die Gesamtnote setzt sich aus der Häufigkeit der Reparaturfälle und dem Schwierigkeitsgrad der Reparatur zusammen. Dabei repräsentiert die Note 1 die Bewertung «sehr gut», während die Note 4 für «ausreichend» steht. Die ganze Liste findest du in der Bildstrecke oben.

Wie Techbook.de aber festhält, muss bei der Evaluation der Top-10-Liste beachtet werden, dass besonders beliebte Geräte häufiger im Gebrauch sind und daher auch häufiger in die Reparatur gebracht werden. Dies könnte auch ein Grund sein, weshalb gerade Apple-Produkte hoch oben in der Liste anzutreffen sind.

