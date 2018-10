Bei «Sims» kann man jetzt Influencer werden

Für viele ist es das Unwort des Jahres, der Hype hat sich für so manchen ins Gegenteil verkehrt: Influencer – Menschen, die sich und ihr Leben gegen Geld auf Social Media inszenieren – wurden kurzzeitig als neue Internet-Stars und sogar als Bedrohung der etablierten Werbestrategien gefeiert. Inzwischen sorgt allein der Begriff schon für rote Köpfe.

Den Programmierern der neusten «Sims»-Erweiterung ist das allerdings egal. Kein Wunder, denn der DLC zu «The Sims 4» trägt den vielsagenden Untertitel «Get Famous» – zu Deutsch: «Werde berühmt».

Ruhm in Hollywood

Zugutehalten muss man den Entwicklern, dass das neuste Kapitel der Alltagssimulation mit «Get Famous» einfach das widerspiegelt, was für viele ein erklärtes Lebensziel ist. So spielt die «Sims»-Erweiterung in einem fiktiven kalifornischen Ort namens Del Sol Valley, das offensichtlich Hollywood nachempfunden wurde. Dort strebt man nach Ruhm im Scheinwerferlicht und kann Rockstar, Schauspieler, Moderator oder eben Social-Media-Starlet werden.

Dafür muss man dann tun, was von einem Influencer so erwartet wird. Will heißen: fleissig Selfies schießen, bei jedem Essen auf Facebook #Foodporn posten und sich selber in Markenklamotten oder vor teuren Autos in Szene setzen. Nicht zu vergessen: immer gut drauf sein und ganz viele Likes verteilen – schließlich kann man die Gegenleistungen der FB- und Instagram-Freunde bei den Kunden in bare Münze verwandeln.

Star-Influencerin half mit

Das Know-how der «Sims»-Macher kam dabei nicht von ungefähr. Um «Get Famous» möglichst authentisch zu gestalten, arbeiteten die Entwickler mit der Star-Influencerin Baby Ariel zusammen. Mit über neun Millionen Followern ist die Amerikanerin einer der Stars auf Social Media. Zudem ist die Sängerin mit ihrem Hit «Aww» auch auf dem Soundtrack zu «Get Famous» vertreten.

Dieser Song wurde auf Youtube fast 50 Millionen Mal angeklickt, und auf der Videoplattform Musical.ly ist Baby Ariel einer der großen Stars. In Sachen Social Media weiß die junge Frau also durchaus, was Sache ist.

«Spieler können ihre kühnsten Träume ausleben, indem sie selbst zum Promi werden und alle Vorteile genießen, die das Berühmtsein mit sich bringt», so «Sims»-Entwickler Grant Rodiek über «Get Famous», das Mitte November für PC und Mac erscheint. Jedem das Seine, kann man da wohl nur sagen.

(L'essentiel/srt)