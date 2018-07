Hacker stehlen 2271 Liter Benzin an einer Tankstelle

Unbekannten gelang es, eine Zapfsäule so zu manipulieren, dass diese kostenloses Benzin pumpte. Der Diebstahl passierte am helllichten Tag am 23. Juni in Detroit. Die Verdächtigen pumpten während rund 90 Minuten insgesamt 600 Gallonen (ca. 2271 Liter) Benzin ab.

Laut der Polizei hat der entwendete Kraftstoff einen Wert von rund 1800 US-Dollar. Wie genau es zu dem Diebstahl kam, ist noch nicht ganz klar. Laut den Behörden hätten die Verdächtigen zunächst mit einem ferngesteuerten Gerät eine Zapfsäule manipuliert.

Der Tankwart habe darauf die Kontrolle über die Säule verloren. Anfang Jahr warnten Sicherheitsforscher, dass es Sicherheitslücken in einer gängigen Software gebe, die an Tankstellen eingesetzt werde.

(L'essentiel)