Microsoft soll bald Firmengeschichte schreiben

Microsoft will laut Medienberichten das Unternehmen Nuance Communications Inc. aus Boston übernehmen. Bei der Übernahme könnten bis zu 16 Milliarden Dollar fließen. Die Verhandlungsgespräche sind laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Was aber genau macht überhaupt Nuance? Die Firma mit Sitz in Boston im US-Bundestaat Massachusetts hat eine führende Rolle im Bereich künstliche Intelligenz und Sprachtechnologie. So wurde bereits im Jahr 2013 bekannt, dass unter anderem Apple die Technologie der Firma für den Sprachassistenten Siri einsetzt.

Nutzen für Telemedizin

Seit 2019 arbeitet Microsoft bereits mit Nuance zusammen. Die beiden Firmen entwickelten Technologie, die von Ärzten eingesetzt werden, um Gespräche mit Patientinnen und Patienten zu digitalisieren und so in eine elektronische Krankenakte zu speichern. Die automatische Transkription wird in den USA in der Telemedizin zusammen mit der Besprechungs-Plattform Microsoft Teams eingesetzt.

Nuance hat im letzten Geschäftsjahr einen Nettogewinn von 91 Millionen Dollar und einen Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Microsoft könnte einen Preis von 56 Dollar pro Aktie bezahlen. Damit hätte Nuance einen Wert von rund 16 Milliarden Dollar, wie Bloomberg berechnet.

Die Milliarden-Deals

Der Deal könnte noch diese Woche offiziell bekanntgegeben werden, wie anonyme Quellen gegenüber dem Magazin berichten. Allerdings seien die Gespräche noch im Gang und der Übernahme-Deal könnte auch noch platzen. Weder Microsoft noch Nuance haben die Meldung bisher kommentiert.

Käme die Übernahme zu Stande, so wäre es die zweitgrößte in Microsoft Firmengeschichte. Die Größte bleibt der Kauf von Linkedin im Jahr 2016. Damals hat der IT-Gigant rund 26 Milliarden Dollar für die Networking-Plattform ausgegeben. Im letzten Monat hat ebenfalls Bloomberg berichtet, dass Microsoft in Verhandlung ist, um Discord für mehr als zehn Milliarden Dollar zu erwerben. Discord ist führender Anbieter im Bereich der Game-Chat-Communities.

Außerdem hat Microsoft in diesem Jahr den Game-Entwickler Zenimax Media Inc. für 7,5 Milliarden Dollar gekauft. 2014 übernahm der IT-Gigant den schwedischen Entwickler Mojang Studios und damit «Minecraft» für 2,5 Milliarden Dollar.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)