Gewerkschaft kämpft für faire Streaming-​​Erlöse

Vor einer Woche teilte die Union of Musicians and Allied Workers einen Post in den sozialen Netzwerken: «Spotify ist die dominanteste Plattform auf dem Musikstreaming-Markt. Die Firma dahinter gewinnt an Wert, doch jene, die überall auf der Welt aktiv zur Musik beitragen, erhalten kaum mehr als ein paar Cent für ihre Arbeit.»

Der Zeitpunkt des Aufschreis ist kein Zufall. Die Corona-Pandemie lähmt nationale Wirtschaften seit Monaten. Musikschaffende sind weltweit besonders betroffen.

Die Forderungen sind konkret, doch Spotify schweigt

Die Pandemie deckt Mängel im System unmissverständlich auf. Derzeit zahlt Spotify Anteile länderspezifisch aus. Die Gewerkschaft fordert mindestens einen Cent pro Stream. Zudem wünscht sich die Union of Musicians and Allied Workers einen Wechsel vom Pro-rata- zu einem User-zentrierten Zahlungsmodell, die Offenlegung von Verträgen, Nennung aller an den Aufnahmen beteiligten Personen sowie das Ende von sogenannten Payola und bezahlten Playlist-Platzierungen.

Die Kampagne hat innerhalb einer Woche über 16.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden, darunter Produzentinnen, Techniker, Labels, aber auch international bekannte Bands. Eine Reaktion von Spotify blieb bisher aus.

