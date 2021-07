Panne legte weltweit Internet lahm

Mehrere internationale Medien berichten, dass es am Donnerstag zu einer weltweiten Internet-Panne riesigen Ausmaßes gekommen ist. Laut der Webseite downdetector.com gehören weltweite Unternehmen wie Playstation oder Airbnb dazu. Die britische Zeitung «The Independent» meldet, dass auch Amazon nicht mehr angesteuert werden kann. Gleiches gilt für das Online-Game «Call of Duty». In Deutschland ist zurzeit unter anderem die Seite der «Bild»-Zeitung nicht abrufbar.

Um 18.45 meldete «Focus Online», dass die Störung behoben sei. Auf downdetector.com war ab diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Abflauen der Fehlermeldungen zu beobachten.

Störung bei Server-Dienst als Ursache vermutet

Auf Twitter waren bereits kurz nach Beginn der Störung die ersten Spekulationen aufgetaucht, ob ein Fehler beim Cloud-Dienst von Amazon für den Unterbrechung gesorgt hat:

Laut der «Bild»-Zeitung steckte hinter der Störung allerdings ein Problem beim Server-Anbieter Akamai. Dieser bestätigte am späteren Donnerstagabend denn auch, dass das Unternehmen ab 15.45 UTC mit Problemen zu kämpfen hatte. Dabei soll es sich laut eigenen Angaben aber nicht um eine Cyberattacke gehandelt haben. Man habe das Problem nach rund einer Stunde lösen können .

