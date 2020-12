8-​​Jähriger soll 30.000 Euro fürs Zocken bekommen

Die heutigen E-Sportler gehen schon früh in Pension. Mit über 22 Jahren ist man schon fast im Rentenalter – jedenfalls in Shooter-Spielen, wo die Reaktionszeit ein wichtiges Kriterium ist, das mit den Jahren abnimmt. Daher macht es Sinn, dass die Clans und Teams schon jung rekrutieren.

In diesem Fall ist es jedoch schon fast ein wenig fragwürdig. Joseph «33Gosu» Deen ist gerade mal 8 Jahre alt. Der Amerikaner wäre hierzulande ein Zweitklässler. Rekrutiert wurde er vom Team 33, einer eher unbekannten Organisation im E-Sport. Er soll für sie fortan den Battle-Royale-Shooter «Fortnite» spielen.

Fünfstelliger Bonus und PC obendrauf

Joseph ist einer der jüngsten Spieler in einem Pro-Team überhaupt. Laut Team 33 trainiert er schon, seit er 6 Jahre alt ist, mit den Großen. «Es ist ein Traum, der wahr wird», sagt Joseph in einer Pressemitteilung. «Wegen meines Alters nahmen mich andere Teams nicht ernst. Erst Team 33 ließ mich mit ihnen trainieren und nimmt mich jetzt sogar offiziell auf.»

Für Joseph Deen lohnt sich der Einstieg allemal. Er bekommt einen Gaming-Computer samt Equipment im Wert von knapp 5.000 Dollar. Doch dabei bleibt es nicht. Laut der Mitteilung erhält er noch einen Einstellungsbonus von 33.000 Dollar obendrauf.

Ein PR-Gag?

Kleines Alter, großes Geld. Das sorgt für Schlagzeilen. Aber: Wie bereits erwähnt, ist Team 33 kein wirklich bekannter Player in der E-Sport-Szene. Das liegt daran, dass das E-Sport-Team nur ein kleiner Teil vom Hauptgeschäft ist, dem House 33. Es handelt sich dabei um ein luxuriöses Grundstück in Hollywood, in dem normalerweise Musikproduzenten, Unternehmer und Stars Räumlichkeiten mieten.

Außerdem ist das Team 33 noch gar nicht aktiv an Turnieren dabei. Die komplette Mannschaft wird erst ab nächstem Jahr fertiggestellt. Eines ist jedoch sicher: Joseph Deen wird noch fünf Jahre die Ersatzbank drücken müssen. Um bei kompetitiven Matches mitzumachen, müssen junge Spieler laut amerikanischem Gesetz mindestens 13 Jahre alt sein.

Es stellt sich also die Frage, ob diese Ankündigung nicht nur eine PR-Masche ist. Obwohl das Team 33 seinen Sitz in Hollywood hat, lässt sich bis anhin noch nicht verifizieren, ob das Ganze nur ein Schauspiel ist.

