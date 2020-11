Das sind die neuen Apple-​​Geräte mit M1-​​Chip

Was stellt Technik-Gigant Apple heute vor? Wir haben die Highlights der Präsentation im Überblick.

– Wir sind zurück bei CEO Tim Cook: «2020 war ein Jahr, wie kein anderes», sagt er. Und damit sagt er nach 45 Minuten «Bye».

– «Es ist ein langer Weg», heißt es von Apple. Die Intel-Macs werden im übrigen nicht sofort aus dem Programm verschwinden. Der Hersteller verkauft die bisherigen Macs weiterhin, bis die Umstellung zu den eigenen Prozessoren abgeschlossen ist.

– Die drei Geräte können ab sofort bestellt werden. Sie werden ab nächster Woche ausgeliefert. Das neue Betriebssystem macOS Big Sur kann ab Donnerstag installiert werden.

– Das 13-Zoll Macbook Pro erhält ebenfalls den neuen M1-Chip. «Mit dem neuen Prozessor wird das Gerät jetzt noch mehr Pro», weiß die Apple-Managerin. Bisher gab es viele Zahlen von Apple und viele Vergleiche zu Windows-Computern. Wir sind auf alle Fälle gespannt, wie die ersten Tester die Geräte einschätzen werden. Der Akku des Macbook Pro soll für bis zu 20 Stunden Video-Wiedergabe ausreichen. Das wäre in der Tat beeindruckend. Das Gewicht (ungefähr 1,3 Kilogramm) ändert sich nicht im Vergleich zum Vorgänger. Preise starten ab 1299 Dollar.

– Und noch mehr Hardware: Der Mac Mini erhält ebenfalls den neuen M1-Chip von Apple. Im Gegensatz zum Macbook Air ist beim Mac Mini allerdings ein Lüfter eingebaut. Der Preis startet bei 699 Dollar. Laut Apple 100 Dollar günstiger als der Vorgänger.

– Keine große Überraschung. Das erste Notebook, das den M1-Prozessor erhält ist das Macbook Air. Das dünne Gerät soll problemlos 4K-Inhalte verarbeiten können, verspricht Apple. Dabei macht es keinen Krach, denn einen Lüfter gibt es im Macbook Air nicht. Der Akku soll für bis zu 18 Stunden Video-Playback ausreichen. In den USA wird das Gerät ab 999 Dollar (Angabe ohne Steuern) verkauft.

– In einem Video mit Entwicklern sind einige Namen gefallen. Panic, Adobe, Affinity – das sind alles Entwickler, die ihre Apps wohl von Beginn an für die neue Plattform optimiert haben. Im Werbe-Clip schwärmen die Entwickler von der Leistung des neuen Chips.

– Was aber wenn man Apps oder Software nutzt, die noch nicht mit dem neuen Chip kompatibel sind? Apple will hier ein Emulations-Programm bieten, um diese Programme auf den neuen Computern laufen zu lassen. Wie gut das im Alltag funktioniert wird sich wohl erst in den nächsten Monaten zeigen, sobald Nutzer mit der neuen Hardware arbeiten.

– Software und Hardware spielen nun besser zusammen. Der Hersteller verspricht, dass die Notebooks nun schneller aus dem Ruhezustand aufwachen und Apps und Software mit M1 und dem neuen Betriebssystem Big Sur deutlich schneller starten.

Praktisch: Apple liefert einen Spickzettel nach, mit den wichtigsten Daten.

– Ruck-zuck: Slide um Slide – das Tempo, dass der Apple-Manager hier an den Tag legt, ist fast so flott wie der neue M1-Prozessor. Die technischen Daten, die der Mann hier herunter-rattert, müssen wir uns später wohl nochmals in Ruhe anschauen.

– Es geht gleich zur Sache: M1 so heißt der neue All-in-one-Prozessor, der bei Macs den Takt angeben soll. Gebaut ist es mir 5-Nanometer-Technologie. Apple verspricht mit dem M1 viel Performance bei wenig Stromverbrauch zu liefern.

– Es geht los. Erst mal gibt es von Apple-CEO Tim Cook eine kleine Zusammenfassung der letzten zwei Präsentationen. Dort gab es iPhones, iPads und Apple Watches zu sehen. Es gibt viele neue Mac-Nutzer, sagt Apple. Ob das mit dem Homeoffice zusammenhängt?

(L'essentiel)