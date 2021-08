OnlyFans verbietet jetzt Sex-​​Videos

In den letzten Monaten verbuchte das Unternehmen immer mehr User, nun will OnlyFans sein Konzept ändern: Künftig sollen die Besucher der Seite dort keine pornografischen Inhalte mehr zu sehen bekommen. Ab Oktober müssen sich die Nutzer des Online-Abo-Portals OnlyFans darauf einstellen, künftig keine Fotos und Videos mit sexuell expliziten Inhalten konsumieren zu können. Das hat das britische Unternehmen in einer Erklärung mitgeteilt.

Zeitgleich versicherten die Betreiber aber, dass es den Nutzern weiterhin möglich ist, Nacktfotos gegen Bezahlung zu veröffentlichen – sofern diese mit den Richtlinien vereinbar sind. Die Plattform OnlyFans gilt als einer der großen Aufsteiger der vergangenen Monate. Auch bekannte Persönlichkeiten, vor allem aus den Bereichen Livestreaming und Erotik, sind dort vertreten.

Sie nutzen die Seite, um zahlenden Abonnenten exklusive und oftmals intime Inhalte zur Verfügung zu stellen. Auf Portalen wie Instagram, TikTok oder Facebook sind hingegen keine Nacktaufnahmen erlaubt.

(L'essentiel/wil)