Hacker können auf deine Whatsapp-​​Fotos zugreifen

Die Nachrichten, die man bei Whatsapp untereinander austauscht, sind eigentlich Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, falls eine dritte Person darauf zugreifen möchte, bekommt diese nur ein digitales Kauderwelsch zu lesen. Für Fotos und Videos gilt dies jedoch nur bedingt, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.

Denn Forscher der Firma Symantec haben eine Sicherheitslücke entdeckt, über die genau diese Mediendateien angegriffen werden können. In einem Blogeintrag beschreiben sie das sogenannte Media File Jacking, das die Version des Messengers für Android-Handys betrifft.

Einfache Lösung

Dabei können Hacker über andere auf dem Handy installierte Apps, die Zugriff auf den externen Speicher haben, theoretisch die privaten Fotos, Videos und Sprachnachrichten von Whatsapp-Nutzern ansehen und diese in Echtzeit verändern, bevor sie dem Empfänger angezeigt werden. Dies könne schwerwiegende Auswirkungen haben, wenn es beispielsweise gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingesetzt wird, erklären die Forscher.

Whatsapp hat sich zum Fall bisher nicht geäußert. Vorerst könne man sich nur helfen, wenn man selber aktiv werde, so die IT-Experten. So könne man die Speicherung von Mediendateien auf dem externen Speicher deaktivieren, um die Gefahr von Angriffen zu reduzieren. Gehe dafür bei Whatsapp auf Einstellungen > Chats und ziehe den Schieber beim Punkt Sichtbarkeit von Medien nach links, so dass nicht mehr Grün angezeigt wird. iOS-Nutzer sind vom Problem nicht betroffen.

(L'essentiel/swe)