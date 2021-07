Luxemburg lanciert Online-​​Plattform für Start-​​ups

Von künstlicher Intelligenz bis zur Raumfahrttechnologie: Luxemburgische Start-ups haben am Montag auf der Luxexpo The Box einmal mehr ihre Innovationskraft demonstriert. Rund fünfzehn Start-ups, die vom Förderprogramm «Fit4Start» ausgewählt wurden, präsentierten sich bei dieser 11. Auflage.

#StartupLuxembourg web platform is live ✅ Why is #Luxembourg a great place to launch and grow your #startup ? Discover what Startup Luxembourg has to bring to innovative companies https://t.co/KXWHO6iBxp pic.twitter.com/GxYPhZXppM

Sie profitieren von einer sechsmonatigen intensiven Förderung durch das von «Luxinnovation» verwaltete Programm und von einer Finanzspritze in Höhe von 50.000 Euro durch das Wirtschaftsministerium. Wird das Förderprogramm erfolgreich abgeschlossen und eigenes Kapital aufgebracht, kann der Betrag auf 100.000 Euro steigen.

Luxemburg zeigt sich als Start-up-Land

Zur weiteren Förderung haben «Luxinnovation» und das Ministerium die neue Online-Plattform www.startupluxembourg.com eingeweiht. Sie soll den Start-ups des Landes über die Grenzen hinaus Sichtbarkeit geben.

“#StartupLuxembourg is the entry point for whoever is interested in our #startup ecosystem, but it is also about guiding and channelling the visitor to the right #partner depending on his needs.” – Laurent Futin, Luxinnovation



https://t.co/7cUVMpd40o@StartupLu pic.twitter.com/OZtY6GgXX5