Admins können Usern Maulkorb verpassen

In Gruppenchats konnte bisher jeder Nutzer seinen Senf abgeben. Das ist zwar manchmal nervig, steht doch häufig das Handy nicht mehr still, es erlaubt aber auch notwendige Rückfragen. Jetzt bekommt der Messaging-Dienst eine neue Funktion, wie Whatsapp am Montag mitteilte.

Diese erlaubt es den Administratoren, anderen Nutzern das Kommentieren von Nachrichten zu verbieten, das bedeutet, lediglich Admins können noch Nachrichten schreiben. Unter dem Menüpunkt «Gruppeninfo > Gruppeneinstellungen > Nachrichten senden» kann jeder künftig die Option «Nur Admins» auswählen. «Diese Einstellung steht allen Nutzern weltweit in den neuesten Versionen der App zur Verfügung», schreibt das Unternehmen in seinem Blog.

Sinn und Zweck der Übung sei es, «wichtige Ankündigungen und Informationen in Gruppenchats» zu vereinfachen, beispielsweise in Schulen, Gemeindezentren oder gemeinnützigen Organisationen. «Wir haben diese neue Einstellung eingeführt, damit Admins in diesen Situationen bessere Tools zur Verfügung stehen», so die Entwickler.

(dix/L’essentiel)