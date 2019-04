Hacker greifen Ecuadors Regierung an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Regierung von Ecuador steht digital unter Beschuss. Nach der Festnahme von Wikileaks-Gründer Julian Assange ist sie Ziel von mehr als 40 Millionen Cyberattacken geworden. Das gab die Regierung bekannt. Die Angriffe auf Internetseiten öffentlicher Institutionen seien unter anderem von Servern aus Deutschland, den USA, Brasilien, den Niederlanden, Rumänien und aus Ecuador gekommen, sagte der Vizeminister für Informationstechnologie und Kommunikation, Patricio Real.

Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem die Internetseiten des Außenministeriums, des Präsidentenamtes, der Zentralbank sowie einiger Ministerien und Universitäten. Informationen seien bei den Cyberangriffen nicht entwendet worden, hieß es.

Assange war am vergangenen Donnerstag nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Die Regierung hatte zuvor das politische Asyl für den Australier aufgehoben.

Ecuadors Präsident Lenín Moreno begründete den Entzug des Asyls damit, dass Assange versucht habe, in der Botschaft in London ein «Zentrum für Spionage» einzurichten. Assange habe zudem Botschaftsmitarbeiter schlecht behandelt, sagte Moreno. Der Entzug des Asyls sei nicht willkürlich erfolgt, sondern fuße auf internationalem Recht.

(mb/L'essentiel/AFP)