Wie viele Views brauchen Youtuber zum Leben

Immer mehr Leute träumen davon, Youtuberin oder Youtuber zu werden. Der Job klingt attraktiv: Er kann buchstäblich vom Schlafzimmer aus betrieben werden, man ist sein eigener Boss und wird dazu auch noch berühmt. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn wer auf Youtube erfolgreich werden will, braucht vor allem eins: Views. Denn je mehr Views ein Youtuber oder eine Youtuberin generiert, desto mehr Personen erreicht die Werbung in ihren Videos und desto mehr Geld verdienen sie.

Aber wie viele Views benötigt man eigentlich, um vom Youtuber-Dasein leben zu können? Diese Frage hat das Unternehmen Reboot Online Marketing mit der Hilfe von Daten der Plattform lickd.co zu beantworten versucht. Denn ganz simpel ist das Ganze nicht. So benötigt eine Person, die in Luxemburg lebt, nämlich viel mehr Views als eine Person aus den USA oder aus Armenien.

Luxemburg auf Platz drei

Um zu berechnen, wie viele Views man tatsächlich benötigt, um sich das Leben finanzieren zu können, hat sich Reboot am durchschnittlichen Einkommen im jeweiligen Land orientiert. Für die Schweiz beträgt das laut der Studie umgerechnet rund 55.000 Euro (60.000 Franken). Um diese Summe an Geld zu verdienen, benötigt man laut Reboot 15,4 Millionen Views. Zusammengefasst sollen diese ungefähr zum durchschnittlichen Einkommen führen.

Damit landet die Schweiz auf Platz zwei jener Länder in Europa, die am meisten Views generieren müssen, um sich den Lebensunterhalt verdienen zu können. Schwieriger gestaltet sich die Situation nur noch für Youtuber und Youtuberinnen aus Liechtenstein, wo diese rund 16,7 Millionen Views brauchen. Auf Platz drei befindet sich Luxemburg, wo man rund 12,2 Millionen Views benötigen würde, um das durchschnittliche Einkommen von rund 65.000 Euro zu generieren.

Am anderen Ende der Tabelle auf Platz 43 befindet sich Armenien. Dort benötigt man demnach nur rund 850.000 Views, um das Äquivalent des durchschnittlichen Einkommens, was laut Reboot knapp 3000 Euro beträgt, zu verdienen.

Keine einfache Rechnung

Bei diesen Berechnungen ist stets zu beachten, dass es sich nur um eine Annäherung handeln kann. Wie viel ein Youtuber oder eine Youtuberin mit Videos verdient, kommt auf ganz unterschiedliche Dinge an. So verdienen die meisten Influencerinnen und Influencer nicht allein mit der Werbung von Youtube Geld, sondern haben andere Einkommensquellen wie Brand Deals, Merchandise oder Plattformen wie Patreon.

Aber auch die Berechnung, wie viel Geld Werbung Youtuberinnen und Youtubern einbringt, ist keine einfache, denn sie kann sich von Kanal zu Kanal unterscheiden. Als Faustregel gilt: Je mehr Werbung bei einem Video angezeigt wird und je mehr Leute das Video anklicken, desto mehr Einnahmen macht der Youtuber. Eine Rolle spielt aber auch der sogenannte CPM-Wert. CPM steht für Cost per Mille, also die Kosten pro tausend Views. Damit gemeint ist die Summe an Geld, die ein Werber dafür bezahlt, seine Werbung 1000-mal zu zeigen. Diese Kosten können sich von Video zu Video stark unterscheiden. Der Median CPM für 2019 lag laut Jumpcut.com bei 7,5 Dollar in den USA.

(L'essentiel/Dominique Zeier)