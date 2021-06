Leute sind offener beim Online-​​Daten geworden

Im vergangenen Jahr hat sich Dating aufgrund der globalen Pandemie hauptsächlich im Online-Raum auf Dating-Apps wie beispielsweise Tinder oder Hinge abgespielt. Dabei haben sich einige Trends abgezeichnet, die Tinder nun in einem großen Bericht zusammengefasst hat. Das Unternehmen wagt darin auch einige Voraussagen, wie die Pandemie das Dating-Erlebnis für immer verändern wird.

Tatsächlich wurden im Februar 2021 rund 20 Prozent mehr Nachrichten über Tinder verschickt als im selben Zeitraum im Vorjahr. Diese Gespräche waren außerdem mehr als ein Drittel länger als gewohnt und insbesondere jüngere Nutzerinnen und Nutzer scheinen sich viel aktiver mit ihrem Profil auseinander zu setzen, als sie dies vor der Pandemie getan haben. So hat die Gen Z (also Menschen, die zwischen 1996 und 2010 geboren wurden) ihre Bio in der App dreimal so oft upgedated wie im Vorjahr.

Es wird offener über Ängste gesprochen

Die Tinder-Gemeinschaft hat auch den Video-Chat für sich entdeckt. So hat rund die Hälfte aller Tinder-Nutzerinnen und -Nutzer während der Pandemie mit einem Match ein Video-Date abgehalten. Laut einer Umfrage von Tinder geben außerdem 40 Prozent an, die Video-Funktion auch in Zukunft weiterhin nutzen zu wollen und bei der Dating-App Hinge sind es sogar 52 Prozent. Besondere Freude an dieser Funktion fand die Gen Z, die virtuelle Dates als eine Alternative zum Offline-Dating beschreibt, die weniger Druck ausübt und dennoch einen guten Eindruck der anderen Person liefert.

Laut dem Bericht von Tinder hat sich aber nicht nur die Art und Weise, wie gedated wird, verändert, sondern auch die Einstellung dazu. So gaben Userinnen und User der App an, sich viel ehrlicher und offener zu geben, als sie dies vor der Pandemie getan haben. Allein in der Bio der Profile werden die Wörter «Ängste» und «normalisieren» deutlich häufiger verwendet als zuvor. Laut Tinder wird sich dieser Trend nur noch verstärken und Dating soll in Zukunft viel bewusster und authentischer werden.

Dem Stimmen auch Nutzerinnen und Nutzer der Dating-App Match zu. Bei einer Umfrage gaben 63 Prozent an, mehr Zeit dafür aufzuwenden, ihre Matches kennen zu lernen und 69 Prozent behaupten, ehrlicher zu sein. Außerdem werde weniger auf das Äußere geachtet als zuvor. Die Dating-Plattform Hinge berichtet sogar, dass es zu rund einem Drittel weniger Ghosting-Fällen gekommen ist. Damit gemeint sind Personen, die sich ohne Erklärung einfach nicht mehr bei einem Date melden.

Keine Fernbeziehungen

Auch Erwartungen werden neuerdings viel klarer kommuniziert als zuvor. So erscheint der Satz «trage eine Maske» auf Tinder um ein Hundertfaches häufiger als früher. «Grenzen» werden rund 20 Prozent häufiger erwähnt und «Zustimmung» erscheint 11 Prozent öfter in Dating-Profilen. Dies zeige, dass sich die Dating-Community vertiefter mit wichtigen Themen auseinandersetzt und auch in Zukunft größeren Wert auf Sicherheit und Klarheit legen wird, so Tinder.

Obwohl es auf Tinder möglich ist, weltweit nach Matches zu suchen, stellte sich heraus, dass die Menschen selbst während einer Pandemie und trotz Möglichkeiten wie Video-Chats nach Personen in ihrer Nähe suchen. Daher geht Tinder davon aus, dass es auch nach dem Ende der Pandemie nicht zu einem großen Anstieg an Fernbeziehungen kommen wird, da Menschen sich – egal in welcher Lebenssituation – nach Partnern in der Nähe sehnen.

Optionen offen lassen

Wenig überraschend erwähnen auch immer mehr Personen ihren Impf-Status im Tinder-Profil oder erwarten von ihrem Match, dass er oder sie einen ähnlichen Impf-Status wie man selbst aufweist. Die Erwähnung des Wortes «Impfung» hat sich somit verachtfacht und «Antikörper» wird gar 20 Mal häufiger erwähnt als zuvor.

Auf die kurze Sicht hin gesehen, sind Singles aber erst einmal auf ein Abenteuer aus. So geben etwas mehr als die Hälfte der Tinder-Nutzerinnen und -Nutzer an, sich für diesen Sommer erst einmal alle Optionen offenhalten zu wollen. Nach mehr als einem Jahr Dating-Abstinenz und vielen neuen Dating-Optionen ist dies nur wenig überraschend.

(L'essentiel/Dominique Zeier)