Diese Fragen sollen beim ersten Online-​​Date helfen

Einige zelebrieren ihn beinahe religiös, andere hassen ihn abgrundtief: Auf welcher Seite man auch immer steht, am 14. Februar ist und bleibt Valentinstag. Dieses Jahr fällt er allerdings zum ersten Mal in einen Lockdown. Das Candlelight-Dinner im romantischen Restaurant oder der Kino-Abend, bei dem sich zwei Hände ganz aus versehen in der Popcorn-Tüte berühren, können also nicht stattfinden. Dies ist aber kein Grund, nicht dennoch ein kribbelndes Date zu genießen, findet das Dating-Unternehmen Tinder.

So ist es in der Tinder-App seit Oktober letzten Jahres möglich, Video-Dates abzuhalten, bei welchen sich die beiden involvierten Personen von Angesicht zu Angesicht sehen können. Wie bei herkömmlichen Dates auch ist aber die Gefahr vor peinlichen Pausen und unangenehmen Stillemomenten nicht ausgeschlossen.

Um dem vorzubeugen, hat Tinder im Vorfeld des Valentinstags zusammen mit dem Paar- und Beziehungsexperten Matt Davies 21 Fragen zusammengestellt, die den Tinder-Nutzerinnen und -Nutzern dabei helfen können, ihre Matches besser kennenzulernen oder sich sogar zu verlieben. Die Fragen findest du in der Bildstrecke.

So funktioniert der Tinder-Videocall

Mittels individueller Einstellungen kann jeder User entscheiden, wie er die Video-Funktion von Tinder nutzen möchte. So muss man sich laut Tinder keine Sorgen um unerwünschte Anrufe machen.

Beide Gesprächspartner müssen sich mit dem Video-Call einverstanden erklären. Hierbei nutzt Tinder seine bereits bekannte Match-Funktion. Wer also Interesse an einem Video-Call mit einer neuen Bekanntschaft zeigt, kann auf ein Videosymbol drücken. Nur wenn auch die andere Person dies tut, wird das Video-Feature überhaupt erst freigeschaltet. Klickt nur eine der beiden Personen auf das Video-Symbol, wird der Gesprächspartner dies nie erfahren.

Diese Funktion lässt sich außerdem jederzeit wieder deaktivieren. Wer also das Interesse an einem Match verliert, kann die Video-Funktion leicht wieder ausschalten.

