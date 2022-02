Darum haben diese Kopfhörer ein Loch

Wieso hat es da ein Loch? Wer Sonys Linkbuds zum ersten Mal sieht, denkt vielleicht an Ohrringe oder Ösen – wohl kaum aber an Kopfhörer. Mit dem Produkt wagt der Hersteller auch den Vorstoß in eine ganz neue Kategorie von Kopfhörern. Während der Trend bei manchen Herstellern hin zu Noise Cancelling geht, dem Dämmen von lästigen Umgebungsgeräuschen mithilfe technischer Tricksereien, verfolgt Sony mit den Linkbuds den genau umgekehrten Ansatz. Laut dem Hersteller sollen so Online- und Offline-Welt verschmelzen.

Wie also klingen die Kopfhörer? Schon der erste Eindruck hat überzeugt und auch beim längeren Test von zwei Wochen konnten die Linkbuds beeindrucken. Selbst der Bass ist trotz des offenen Designs wuchtig. Wer am Klang weiter herum schrauben möchte, kann diesen mit der Kopfhörer-App von Sony weiter nach den eigenen Wünschen anpassen. Was aber ist nun mit dem Loch?

Karaoke ahoi!

Ein Frühlingsregen, das Vogelgezwitscher beim Waldspaziergang, das Brutzeln in der Bratpfanne: All dies im Hintergrund zu hören, während man Musik hört, ist in der Tat sehr sinnlich. Weniger schön ist es, wenn die stark befahrene Straße oder der Presslufthammer den Musikgenuss stört. Als praktisch erweisen sich die Linkbuds im Arbeitsalltag. Man kann Musik hören, ohne sich abzuschotten. Super sind sie auch, um während des Musikhörens mitzusingen – das sollte man den Kolleginnen und Kollegen zuliebe aber nicht im Büro tun.

Da die Kopfhörer nicht im Gehörgang, sondern eigentlich nur außen dran sitzen, sind sie sehr angenehm zu tragen. Dies auch über mehrere Stunden hinweg. Bis man den Dreh raus hat, um sie einzusetzen, braucht es jedoch zu Beginn ein bisschen Übung. Damit die Linkbuds richtig im Ohr arretiert werden können, werden gleich fünf verschiedene Adapter in den Größen von XS bis XL mitgeliefert.

Farbe: voll retro

In grau sehen die Kopfhörer aus wie ein Linoleumboden im Gang eines Schulhauses aus den 1980er-Jahren. Auch die Hülle ist in dem gesprenkeltem Grau gehalten. Das Material – recycelter Kunststoff – hat allerdings auch Nachteile. Nach zwei Wochen im Rucksack sieht das Case so aus, als ob man es monatelang im Einsatz hatte. Immerhin: Case und Kopfhörer gibt es auch in schwarz, was dieses Problem deutlich mindern dürfte.

Das Fazit

Wer Musik hört oder eine Serie schaut, um sich auszuklinken – zum Beispiel beim Pendeln im Zug – wird mit diesen Kopfhörern nicht sonderlich viel anfangen können. Im Alltag sind die Linkbuds nämlich nur in gewissen Situationen geeignet. Dafür entfalten sie genau unter diesen Voraussetzungen ihre echte Wirkung. Etwa wenn man sich nicht abschotten, aber dennoch Musik hören möchte. Besonders klar ist auch die Audioqualität bei Telefonanrufen. Die Kopfhörer koppeln dafür die Stimmen von Umgebungsgeräuschen ab. Laut Sony wurden dafür 500 Millionen Stimmproben analysiert. Besonders der Tragekomfort hat in unserem Test überzeugt – man vergisst schnell, dass man überhaupt Kopfhörer drin hat. Der Akku hält laut Hersteller 5,5 Stunden. Ein Wert, der im Test erreicht wurde. Sony verkauft die Kopfhörer ab 199 Euro.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)