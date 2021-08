Tiktok investiert in Diversität, Kunst und Kultur

Tiktok als kreatives Outlet

Mit dem Förderprogramm #CreatorsForDiversity, unterstützt Tiktok 47 kulturelle Institutionen und damit 51 Projekte, die von Diversity-Coachings sowie redaktioneller und inhaltlicher Unterstützung profitieren können, wie in einer Meldung der Plattform zu lesen ist.

Als Ort, an dem Creators der Kreativität freien Lauf lassen können, ist Tiktok bekannt geworden. Tobias Henning , General Manager bei Tiktok Deutschland betont, dass das Förderprogramm den kulturellen Einrichtungen als Unterstützung in der schwierigen Zeit seit der Covid-19-Pandemie dienen soll. Diversität diene hier als “Motor für neue Ideen”, die die Creators der teilnehmenden Institutionen mit der Tiktok Community teilen können, so Henning.

Von Galerien, über Theater bis hin zu Museen

Das Diversity Board von Tiktok und ihre Partner haben Institutionen für dieses Programm ausgewählt, die sich bereits mit Diversität auseinandersetzen und kreativ thematisieren. Kunstvereine, -galerien oder -hallen, Theater oder Opern, Vereine der LGBTQIA+ Community sowie Museen und Kulturzentren zählen zu den Institutionen, deren Creators kreative Inhalte erstellen. Der Hashtag #CreatorsForDiversity zählt bereits über 900’000 Aufrufe.

(L'essentiel/Antonia Stickdorn)