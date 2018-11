«Overwatch» ist E-​​Sport-​​Titel des Jahres

Viel Applaus und Jubel an den diesjährigen Esports Awards in London: Am 12. November kürte die Jury zusammen mit Fan-Votings verschiedene Spieler und Organisationen, die die E-Sport-Branche dieses Jahr nach vorne gebracht hatten. Welche Persönlichkeiten, Games und E-Sport-Teams die Auszeichnungen gewonnen haben, können Sie in der Bildstrecke nachlesen.

Watch the Esports Awards 2018 live on Twitter here! #ESPORTSAWARDS https://t.co/Nz7eyeMpc2— Esports Awards (@esportsawards) 12. November 2018

(L'essentiel/rca)