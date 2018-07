Face-​​ID-​​Sensor aus China genauer als der von Apple

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der chinesische Handy-Hersteller Vivo hat einen Sensor für Gesichtserkennung entwickelt, der 300.000 Punkte abtastet. Das sind zehnmal so viele wie bei der Face-ID-Technologie von Apple. Die Erkennung soll bis zu einem Abstand von drei Metern zum Handy funktionieren.

Neben der Möglichkeit, sich am Smartphone zu authentifizieren, soll das System beispielsweise auch für Ganzkörperscans eingesetzt werden. So wäre es etwa möglich, virtuell verschiedene Kleider anzuprobieren oder auch das Handy mit Gesten zu steuern. Wann diese Technologie in ein Handy eingebaut wird, hat Vivo nicht bekannt gegeben.

(L'essentiel)