15-​​Jährige schlägt Profi-​​Gamer – und wird gemobbt

Die kompetitive Szene zum Kampfspiel «Smash Bros. Ultimate» erlebte kürzlich eine Sensation: Eine 15-Jährige mit dem Gamer­Namen Bocchi konnte sich an einem lokalen Turnier im Raum New York durchsetzen. Die Streamerin schaffte es ins Viertelfinalee, wo sie auf den Profispieler Elliot «Ally» Carroza-Oyarce traf.

Der 28-jährige E-Sportler wird als einer der besten «Smash»-Spieler an­gesehen und hat zahlreiche Turniersiege vorzuweisen. Ally und Bocchi spielten eine Best-of-three-Serie. Im letzten Spiel konnte Bocchi das Set für sich entscheiden und hüpfte danach vor Freude durch die Halle.

Pause von der «Smash»-Szene

Doch nicht alle teilten die Freude. So gab es Kommentare von Leuten, die den Sieg der 15-Jährigen nicht anerkennen wollten. Zudem sah sich die Gamerin mit sexistischen Bemerkungen auf Twitter konfrontiert.

Das Mobbing ging so weit, dass Bocchi laut Twitter in Erwägung zieht, ihre E-Sport-Karriere auf Eis zu legen. «Das Schlimmste ist, in ­dieser Szene ein Mädchen zu sein», schrieb sie in einem ­weiteren Tweet. Trotzdem erhält Bocchi vom größten Teil der «Smash»-Community viel Unterstützung und positiven Zuspruch. Aus diesem Grund will sie weiterhin «Smash Bros.» spielen, bleibt der kompetitiven Szene aber für die nächste Zeit fern.

(L'essentiel/rca)