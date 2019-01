Das Handy mit Display-​​Loch ist ein Hingucker

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die meisten Handy-Hersteller haben bei ihrem Design zuletzt auf einen Kamerabalken, eine sogenannte Notch gesetzt. Darin befand sich die Selfie-Kamera und weitere Sensoren. Dies ermöglichte ein fast randloses Display auf der Vorderseite.

1. Das Loch im Display

Hersteller Honor geht mit dem View 20, das am Dienstag in Paris enthüllt wurde, einen neuen Weg. Im 6,4 Zoll großen Display hat es nur noch eine kleine Aussparung für die Kamera. Das soll beim Betrachten von Fotos oder Videos deutlich weniger ablenken als ein Balken. Auf ein solches Loch-Design dürften in diesem Jahr noch andere Hersteller setzen.

2. Hochwertige Ausstattung

Für die rückseitige Kamera nutzt Honor einen neuen, großen Sensor von Sony. Dieser liefert Fotos mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln. In einem kurzen Test nach der Präsentation wiesen die geschossenen Fotos viele Details auf.

Zudem verfügt das View 20 über einen 3-D-Sensor, der Objekte und Personen erkennt und in der Tiefe erfasst. Damit ist es unter anderem möglich, vor der Kamera zu tanzen und die Bewegungen fast in Echtzeit auf eine virtuelle Figur zu übertragen. Eine kurze Demo zeigt: Es gibt nur eine kurze Verzögerung. Und die Technik ermöglicht es zudem, dass man Games statt mit dem Controller mit Bewegungen steuern kann.

3. Schicke Rückseite

Speziell am Honor View 20 ist auch die Rückseite. Denn dort gibt es ein Muster, das je nach Lichteinfall seine Farbe und die Art der Reflektionen ändert. Das macht das Smartphone zu einem echten Prunkstück. Weil die oberste Schicht aus Glas besteht, sind dort allerdings bereits nach kurzer Zeit viele Fingerabdrücke zu sehen.

4. Modische Partnerschaft mit Moschino

Neben Versionen in Schwarz und Blau gibt es das neue Honor-Handy auch in einer speziellen Moschino-Version in Blau oder Rot. Bei Letzteren können Markenzeichen des Modeherstellers aus Italien als Bildschirmhintergrund gewählt werden: ein Moschino-Teddybär und das Doppelfragezeichen.

5. Viel Handy für wenig Geld

Das Honor View kann ab sofort vorbestellt werden. Die Variante mit 128 Gigabyte Speicher und 6 Gigabyte RAM kostet knapp 570 Euro. Jene mit 256 Gigabyte und 8 Gigabyte RAM knapp 650 Euro. Und «Fortnite»-Fans erhalten zusätzlich das exklusive Honor Guard Outfit.

Insgesamt bietet Honor mit dem neuen Handy ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur der schnelle Prozessor und die hochwertige Kamera überzeugen, auch das Gerät selber ist gut verarbeitet und fühlt sich wertig an. Für Leute, die viel Leistung, aber wenig Geld ausgeben wollen, eine Empfehlung für die engere Auswahl.

(L'essentiel/swe)