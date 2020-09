Amazon startet den Prime Day am 13. Oktober

Amazon hat seinen diesjährigen Prime Day für Dienstag, 13., und Mittwoch, 14. Oktober, angekündigt. Prime-Mitglieder bekommen an den zwei Tagen laut Amazon mehr als eine Million Angebote aus allen Kategorien vergünstigt. Der Prime Day 2020 startet am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr. Neu bei den Ländern kommen in diesem Jahr die Türkei und Brasilien dazu.

Traditionell findet der Angebotstag des Versandriesen eigentlich im Juli statt, war aber dieses Jahr wegen der Corona-Krise verschoben worden. Nun dürften sich Schnäppchenjäger gleich doppelt freuen, denn nicht lange nach dem Prime Day steht schon der Black Friday in den Startlöchern.

(L'essentiel)