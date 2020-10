Insta-​​Kommentare sollen automatisch zensiert werden

Weniger Hassrede und Mobbing: Das ist das Ziel, das Instagram mit einer neuen Funktion erreichen will. So sollen künftig Kommentare mit beleidigenden oder hasserfüllten Inhalten automatisch zensiert werden.

Wie der Konzern mitteilt, soll dies auf eine ähnliche Art und Weise geschehen, wie mit unangemessenen Kommentaren bisher umgegangen wurde. Allerdings mussten diese bisher stets von Usern aktiv gemeldet werden, um schließlich vom System verborgen zu werden. Neu soll dieser Prozess automatisch ablaufen. Dabei behilflich ist eine künstliche Intelligenz, die von bisher gemeldeten Posts und Antworten gelernt hat.

Usern soll es aber nach wie vor möglich sein, die automatisch versteckten Kommentare zu lesen. Dazu müssen sie schlicht auf «Versteckte Kommentare ansehen» klicken. In der Ankündigung von Instagram heißt es, dass die Funktion ab sofort getestet würde. Dies fiel auf denselben Tag wie das zehnjährige Jubiläum der Plattform.

Weitere Maßnahmen

Es handelt sich hierbei um die zweite große Änderung, die Instagram im Kampf gegen Online-Mobbing einführt. Die erste Maßnahme trat im letzten Jahr in Kraft, nachdem Instagram ein Tool namens «Restrict» gestartet hat. Dieses erlaubt es den Nutzern, andere User in ihren Freiheiten einzuschränken. So können eingeschränkte Nutzer zwar noch Antworten auf Posts verfassen, diese sind aber nur für sie selbst und niemand anderen ersichtlich.

Es wurden aber auch einige kleinere Features gegen Mobbing eingeführt. So warnt Instagram Nutzer beispielsweise, bevor sie einen Kommentar absenden, der potenziell verletzend sein könnte. Laut Instagram habe dies zu einer «signifikanten Verbesserung» der Qualität der Antworten geführt, wie CNN schreibt. Außerdem arbeite Instagram daran, eine neue Warnung anzeigen zu lassen, wenn mehrere Posts eines Nutzers als unpassend gemeldet wurden. Geht der Nutzer nicht darauf ein, riskiert er, dass seine Kommentare permanent versteckt oder sein Profil deaktiviert wird.

(L'essentiel)