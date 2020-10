Dieser Fernseher kostet 74.500 Euro

Fernseher verbrauchen oft unnötig viel Platz in unseren Wohnungen. Der südkoreanische Hersteller LG hatte sich Anfang diesen Jahres diesem Problem angenommen und einen aufrollbaren OLED-Fernseher entwickelt, der sich entweder aus einer am Boden stehenden Box aufrollt oder an der Decke - ähnlich wie eine Leinwand - befestigt werden kann. Auf Wunsch kann auch nur ein Teil des 65 Zoll großen Displays ausgerollt werden, welches dann dauerhafte Inhalte wie Uhrzeit oder Wetter anzeigen kann.

Unter dem Namen LG Signature OLED R (Modell RX) ist das Gerät nun offiziell erhältlich, vorerst allerdings nur in Südkorea. Der Haken: ein Preis von 74.500 Euro. Damit disqualifiziert sich die neue Display-Technologie wohl für die meisten Haushalte.

(dm/L'essentiel)