Mit dem 1020 PS-​​Jaguar durch die Spielkonsole

Jaguar hat in Tokio seinen ersten virtuellen und elektrisch angetriebenen Sportwagen enthüllt – das Jaguar Vision Gran Turismo Coupé. Der futuristische Stromer wird als jüngster Neuzugang die Startfelder der beliebten «Gran Turismo»-Konsolenspiele bereichern.

Das Design des neu entwickelten Modells wurde unter anderem von den ikonischen Le Mans-Siegern C- und D-Type inspiriert. Das technische Rüstzeug liefern der Jaguar I-Type 4 für die ABB FIA Formel E sowie das I-Pace eTrophy-Markenpokal-Auto. Mit 750 kW (1020 PS) und 1200 Nm Drehmoment beschleunigt das Coupé in unter zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ende November geht es an den Start.

Design von der Rennsport-Vergangenheit geprägt

Oliver Cattell-Ford, Exterieur Designer im Jaguar Advanced Design: «Das war ein Traumprojekt für jeden Automobil-Designer. Einen futuristischen Sportwagen für Gran Turismo zu zeichnen, erlaubte uns unbegrenzte Designs und Ideen auszuleben. Die Vision Gran Turismo GT soll zukünftige Generationen begeistern und er soll sofort als Jaguar zu erkennen und zu erfühlen sein.»

Der virtuelle Elektro-Sportwagen besteht aus experimentellen Leichtbaumaterialien mit einem leichten und steifen Monocoque aus Kohlefaser-Verbundmaterial und Aluminium als solidem Grundgerüst. Die Leichtbauweise verhilft dem Coupé zu einem Gewicht von lediglich 1400 Kilogramm und einer nahezu ausgeglichenen 50:50-Achslastverteilung.

Als erster Jaguar ziert beim Vision GT Coupé der ikonische «Leaper» – die springende Raubkatze – den Frontgrill.

Interieur – zwischen Tradition und aktuellem Design

Das Interieur des Vision GT Coupés schlägt die Brücke zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Design-Philosophie der Briten, die sich durch progressiven Luxus, Purismus, Fokus auf den Fahrer und viele Details auszeichnet.

Unter die besonders innovativen Details fällt die Hologramm-Technologie. Das Modell glänzt mit einem bordeigenen KI-System namens «KITT-E». Künstliche Intelligenz, die Systeme selbstständig bedient und als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine fungiert sowie die emotionale Verbindung zum Auto steigern soll. Diese Technologie kann in verschiedenen Formaten dem Fahrer auch weitere nützliche Informationen bereitstellen, wie zum Beispiel dreidimensionale Karten oder wichtige Fahrzeugdaten. Die holographischen Avatare dienen nur Designzwecken und sind nicht Teil des tatsächlichen Computer- Simulationsspiels.

Der Innenraum ist betont auf den Fahrer zugeschnitten und erzeugt so ein Erlebnis, das dem des Le Mans-Sieger Jaguar D-Type nahekommt. Er verfügt zugunsten einer besseren seitlichen Sicht über Seitenfenster mit Augmented Reality-Optik. Sie kann Gefahren und Hindernisse anzeigen und so den Aufmerksamkeitsgrad des Piloten steigern. Drei kräftige und kompakte E-Motoren – einer für die beiden Vorderräder, je einer für jedes Hinterrad – entfesseln gemeinsam eine Leistung von 750 kW (1020 PS) und ein maximales Drehmoment von 1200 Nm. Konsolenspieler können so in unter zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 km/h erreichen.

Der Jaguar Vision GT wird ab Ende November zum Download für «Gran Turismo Sport» auf der Sony PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Erste Rennsimulationen fanden auf der Tokio Motor Show statt.

(L'essentiel/lab/pd)