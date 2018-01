Diese Spiele-​​Apps belauschen uns

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viele Smartphone-Nutzer laden sich Spiele-Apps aufs Handy. In einigen Momenten mögen sie ein schöner Zeitvertreib sein. Was viele jedoch nicht wissen: Einige Apps davon belauschen uns. Und schlimmer noch: Sie haben sogar unsere Berechtigung dazu.

Wie die New York Times herausgefunden hat, machen sich viele Unternehmen unsere «Spielsucht» zunutze. In knapp 250 Spiele-Apps wird eine Software verwendet, die es ermöglicht, ihre Nutzer zu belauschen. Die Daten sollen zu Werbezwecken genutzt werden.

Die Software nennt sich «Alphonso» und stammt aus der Feder einer kleinen Start-up-Firma aus den USA. Durch das Herunterladen einer App, greift Alphonso auf das Mikrofon der Nutzer zurück. So kann herausgefunden werden, welche Musik, Serie oder Werbung gerade im Hintergrund läuft. Die Smartphone-Nutzer sollen damit individuell treffende Werbung erhalten. Private Gespräche seien dabei nicht das Ziel, entgegnet das Start-up-Unternehmen der New York Times. Alphonso konnte in mehr als 1000 Apps im Google Play Store nachgewiesen werden.

Diese Apps sind davon betroffen.

Auch wenn jetzt in so manch einem Wut gegenüber dem Start-up-Unternehmen hochkommt: Der Nutzter ist selbst daran schuld. Denn während des Herunterladens einer dieser Spiele-Apps, hat er zugestimmt, dass die Anwendung auf das Mikrofon zugreifen darf.

Um sich gegen das ungewollte Belauschen zu wehren, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man stimmt der Verwendung des Mikrofons erst gar nicht zu oder man macht die Berechtigung nachträglich rückgängig.



(L'essentiel/chb)