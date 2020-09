Experten warnen vor tödlicher Tiktok-​​Challenge

Challenges, die in den sozialen Medien die Runde machen, sollen eigentlich Spaß machen und für gute Laune sorgen. Doch die Benadryl-Challenge, für die das gleichnamige und in den USA frei verkäufliche Medikament (siehe Box) so weit überdosiert werden soll, dass es zu Halluzinationen kommt, kann genau das Gegenteil bewirken. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Tod führen.

Nachdem mehrere Jugendliche infolge ihrer Teilnahme an der Challenge in die Notaufnahme mussten und einige sogar starben, hat sich nun die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel mit einer Warnung zu Wort gemeldet und Ermittlungen der Fälle angekündigt. Zudem habe man Tiktok kontaktiert und «nachdrücklich aufgefordert», Videos von der gefährlichen Challenge von ihrer Plattform zu entfernen und neue Beiträge sofort zu löschen.

Nicht die erste gefährliche Challenge

Herzprobleme, Krampfanfälle, Koma und Tod – die von der FDA in Aussicht gestellten Folgen zeigen offenbar Wirkung. Sucht man auf Tiktok nach dem Hashtag der Challenge, findet man heute nur noch Clips, die vor den Gefahren warnen. Manch ein User schickt sogar noch weitere Erklärungen hinterher (siehe Video oben).

Die FDA mahnt, Medikamente nicht nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen aufzubewahren, sondern sie auch wegzusperren, um versehentliche Vergiftungen und gezielten Missbrauch zu vermeiden – dies vor allem während der Pandemie, «wenn Teenager häufiger zu Hause und möglicherweise eher zu Versuchen bereit sind».

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Social-Media-Challenge gefährlich wird. Mindestens ein Todesfall wurde etwa im Jahr 2015 bei der «Cinnamon Challenge» gemeldet. Im Jahr 2018 vergifteten sich Dutzende Teenager im Rahmen der «Tide Pod Challenge». Und erst vor wenigen Wochen führten Tiktoker vor, wie man sich die Zähne ruiniert:

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)