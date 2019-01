Netflix: «Bitte verletzt euch nicht»

Der Streamingdienst Netflix hat vor einem Internetphänomen gewarnt, bei dem Nutzer sozialer Medien mit Augenbinde durch ihr Haus laufen oder mit Augenbinde Rolltreppe fahren. «Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss: Bitte verletzt euch nicht bei dieser «Bird Box»-Challenge», hieß es am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Twitter-Account von Netflix.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.