Cristiano Ronaldo stellt neuen Insta-​​Rekord auf

Wie viele Follower hast du auf Instagram? Eins steht fest: Cristiano Ronaldo hat mehr als du. Mit sage und schreibe 250 Millionen virtuellen Fans ist er der erste Mensch, der je die Viertelmilliarde-Grenze auf der Bilderplattform geknackt hat. Es gibt nur einen einzigen Account, dem mehr gefolgt wird und das ist der offizielle Instagram-Account selbst (382 Millionen Follower). Ariana Grande ist mit rund 214 Millionen auf Platz zwei, Dwayne The Rock Johnson mit 209 Millionen auf Platz drei. Der nächste Fußballer in der Rangliste ist Lionel Messi mit 174 Millionen Fans. Sein Instagram-Post zum Tod der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona ist mit 19,8 Millionen Likes der drittbeliebteste Post aller Zeiten.

Um vor Augen zu führen, wie diese ungreifbare Zahl von 250 Millionen Menschen ungefähr aussieht, hier ein paar Visualisierungen:

• Ronaldos Follower füllen 293.083 Passagierflugzeuge vom Typ Airbus A380.

• Seine Online-Anhängerschaft hat in Ronaldos Ex-Heimstadion, dem Santiago Bernabeu in Madrid, ganze 3'085 Mal Platz.

• Falls Ronaldo mit seiner gesamten Fangemeinde Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff machen würde, müsste er den größten Kreuzer, die Symphony of the Seas, 37.425 Mal chartern.

• Nur vier Länder haben mehr Einwohner als Ronaldo Follower: China, Indien, USA und Indonesien.



Als Ronaldo zu Beginn letzten Jahres die 200-Millionen-Grenze knackte, schätzte Forbes sein jährliches Einkommen durch Instagram auf rund 23 Millionen US-Dollar. Pro abgesetztem Werbepost erhalte der Fußballer knapp eine Million. Auch diese Zahlen dürften inzwischen dem neuen Allzeithoch von 250 Millionen Followern angepasst worden sein.

(L'essentiel/Alpcan Özkul)