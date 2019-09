Hui! So bunt sind die neuen iPhone-​​Modelle

19.46 Uhr, iPhone

Es geht weiter zum iPhone. Tim Cook ist zurück auf der Bühne. Die neuen Modelle des iPhone 11 gibt es in den Farben: Lila, weiß, grün, gelb, schwarz und rot.

Das Glas auf der Vorder- und Rückseite soll härter sein als früher.

19.31 Uhr, Always-on

Es gibt eine neue Apple Watch. Diese hat ein sogenanntes LPTO-Display. Was das bringt: Es ist ein Always-on-Display, das permanent anzeigt, ohne mehr Akku zu verbrauchen, so das Versprechen von Apple. Auch hat die neue Watch-Version einen integrierten Kompass.

19.26 Uhr, Apple Watch

Die beste Promo, die Apple sich wünschen kann: Nutzer erzählen gerade im Video, wie ihnen die Uhr geholfen hat – beim Abnehmen, oder der Erkennung von Herzproblemen. «Das sind nur einige Stories, die ich jeden Tag zu hören bekomme», sagt Cook. Die Uhr hat sich in den letzten Jahren von einer reinen Benachrichtigungszentrale zum Fitness- und zum Gesundheits-Gadget entwickelt.

19.22 Uhr, iPad

Nach all den Diensten ist nun wieder Hardware dran. Gerade geht es um das iPad, das in einer neuen Einsteigerversion mit Tastatur und Zeichenstift präsentiert wird. Das Modell soll 329 Dollar kosten. Für Schüler soll der Tablet-PC 299 Dollar kosten.

19.21 Uhr, Streamingdienst

Los geht es am 1. November mit Apple TV+ in über 100 Ländern. Ob Deutschland und Luxemburg auch dabei sein werden? TV+ wird im Familienabo 4,99 Dollar kosten. Und: Wer demnächst ein iPhone oder iPad oder einen Apple TV kauft erhält das erste Jahr kostenlos, kündigt Cook auf der Bühne an.

19.18 Uhr, Apple TV+

Es geht schon weiter zum nächsten Dienst. Apple TV+ ist der neue Streamingdienst von Apple. Gerade eben läuft auf der Bühne von der neu produzierten Serie «See» mit Jason Momoa «Aquaman».

19.05 Uhr, Game Abo

Los geht es mit Apple Arcade. Ein neuer Dienst, den Apple im Frühling vorgestellt hat. Arcade ist eine Art Abo für Games, die man auf iPhones, iPads und Mac spielen kann. Apple Arcade wird ab dem 19. September in mehr als 150 Ländern verfügbar sein. Zum Start gibt es mehr als 100 Games. Das Familienabo kostet 499 Dollar monatlich. Der erste Monat ist kostenlos.

19.02 Uhr

Cook verspricht für den heutigen Event «big announcements», also große Ankündigungen.

19.01 Uhr

Vom iPhone bis zu den Airpods. Das Eröffnungsvideo zeigte Produkte von Apple. Nun steht Tim Cook, Chef der Firma auf der Bühne.

19 Uhr

Es geht los – pünktlich auf die Minute.

18.55 Uhr

Spannend wird auch der Blick auf die Dienste sein. Ein Sektor, der für Apple zunehmend wichtiger wird. Bereits im Frühling hat Apple ein neues Abo-Modell für Games angekündigt. Zum Dienst dürfte es heute weitere Details geben. Spannend ist «Apple Arcade» auch darum, weil iPad-Besitzer nun PS4- und Xbox-One-Controller mit dem Tablet verbinden können.

Auch neue iPads oder neue Macbooks könnten heute Abend vorgestellt werden. Allerdings wäre es auch möglich, dass Apple die Ankündigungen zu diesen Geräten an einem zweiten Event im Oktober oder gar ganz ohne großes Trara per Mitteilung präsentiert.

18.50 Uhr

Das Design der neuen iPhones sorgt schon vor der Vorstellung für Belustigung im Netz.

18.45 Uhr, iPhones – was noch?

Neben den neuen iPhones dürften heute auch noch andere Gadgets auf der Bühne im Steve Jobs Auditorium gezeigt werden. Ebenfalls als so gut wie gesetzt gilt ein Update für die Apple Watch. Die Datenuhr ist für den Konzern ein wichtiger Technologietreiber. Letzte Gerüchte vor dem Event besagen, dass Nutzer mit der kommenden Apple Watch ihren Schlaf überwachen können. Auch soll die neue Version der Datenuhr in einer Keramik- und Titanversion erscheinen.

18.40 Uhr, Mitverfolgen

Um 19 Uhr geht es los. L'essentiel berichtet hier über alle Highlights des Events. Wer die Übertragung live mitverfolgen will, kann das hier tun. Apple überträgt dieses Jahr nämlich zum ersten Mal einen Event live auf Youtube. Die Keynote kann aber auch direkt auf Apples Website verfolgt werden.

18.35 Uhr, Großandrang

18.30 Uhr, Hallo

Herzlich willkommen zur großen Apple-Sause. Heute stellt der Hersteller an seinem Hauptsitz in Cupertino neue Gadgets vor. Vor dem Event sind auch dieses Jahr zahlreiche Details durchgesickert: Neue Handys sind heute sicher zu sehen. Gleich drei iPhones in unterschiedlichen Größen und Preisklassen soll es geben. Glaubt man den letzten Gerüchten, so orientieren sich die neuen Modelle am Design der letzten beiden Jahre. Allerdings könnte es neue Farben geben und die Kamera soll deutlich aufgemotzt worden sein.

(L'essentiel)