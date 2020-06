Neue Facebook-​​Funktion blockt politische Werbung

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat am Dienstag angekündigt, dass die Plattform ihren Nutzern künftig die Möglichkeit bieten wird, politische Werbung auszuschalten. «Ich weiß, dass viele Leute Politiker dafür, was sie sagen, in Verantwortung ziehen möchten. Und viele wollen auch, dass wir ihre Inhalte moderieren oder gar löschen», so Zuckerberg.

Daher habe man für jene Menschen, die sich bereits eine Meinung zur kommenden Wahl in den USA gemacht hätten, die Funktion eingeführt, politische Werbung zu verbergen. «Einige von euch wollen einfach, dass die Wahlen endlich vorbei sind. Wir hören euch», so Zuckerberg.

Dies bedeute aber nicht, dass Facebook ihre Nutzer entpolitisieren wolle. «Wir werden euch nach wie vor daran erinnern, wählen zu gehen», versichert Zuckerberg. Tatsächlich wolle Facebook aktiv dazu beitragen, dass mehr Menschen ihre Stimme abgeben.

Facebook will weiter falsche Accounts löschen

Zu diesem Zweck wird ein «Voting Information Center» eingerichtet, in welchem alle Informationen rund um die Präsidentschaftswahl 2020 zu finden sein werden. Dazu gehören Informationen zu Registrierung, zur verfrühten Stimmabgabe und zur Briefwahl. Man erwarte, dass rund 160 Millionen Menschen diese Informationen zwischen Juli und November zu Rate ziehen werden, wie «Business Insider» berichtet.

Darüber hinaus will Facebook weitere Anstrengungen betreiben, was bösartige Accounts und ausländische Einmischung in die Vorbereitung der Wahlen angeht. Bereits im Jahr 2018 wurden 3,3 Milliarden falsche Accounts gelöscht. Im letzten Jahr waren es sogar 5,4 Milliarden.

« Ich bin der Überzeugung, dass wir unsere Plattform so offen wie möglich halten sollten. »

Diese Ankündigungen stehen im Zusammenhang mit der anhaltenden Kritik, dass Facebook politische Inhalte nicht genügend moderiere und auch Falschinformationen verbreite. Zuckerberg sagt dazu: «Facebook sollte nicht der Richter darüber sein, was von alledem, was die Leute posten, wahr ist und was nicht.» Viel eher findet er, dass die Menschen selbst urteilen sollten. «Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir unsere Plattform so offen wie möglich halten sollten, während unsere Anstrengungen dafür aufgewendet werden, die Wahlbeteiligung zu erhöhen.»

(L'essentiel/dz)