Hacker drehen Heizung auf 32 Grad Celsius auf

Ihr Leben änderte sich von einem Tag auf den anderen: Samantha Westmoreland und ihr Mann Lamont aus dem US-Bundesstaat Wisconsin installierten vor etwa einem Jahr mehrere vernetzte Geräte. Die Überwachungskamera, der Thermostat und die Türklingel wurden von der Firma Nest hergestellt.

Bislang gab es keine Probleme, doch als die Amerikanerin kürzlich von der Arbeit nach Hause kam, war es dort 32 Grad Celsius warm. Sie dachte zuerst, es handle sich um einen Fehler und änderte die Raumtemperatur, doch der Thermostat regelte sich von selbst wieder hoch.

Unflätige Musik

Doch damit nicht genug. Aus der Kamera, die in der Küche installiert wurde, hörte Samantha plötzlich fremde Stimmen. Anschließend wurde ohne ihren Willen laute Musik in ihrem Zuhause abgespielt. «Ich fühlte mich sehr verletzt in meiner Privatsphäre. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede», sagte die Frau in einem Interview mit Fox 6 News.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hacker bereits die Kontrolle über die Geräte übernommen. Auch als Samantha die Kamera zur Decke ausrichtete, sie sogar aussteckte und die Passwörter des Nest-Systems änderte, blieb das Problem bestehen. Es ging so weit, dass der Internetanbieter ihre Netzwerk-ID ändern musste.

Zugriff aufs WLAN

Wie sich herausstellte, konnten sich die Hacker Zugriff auf das WLAN-Netzwerk der Familie verschaffen und so auf die vernetzten Geräte zugreifen. Ihr Ziel sei es jetzt, andere über die Risiken von solchen Smart-Home-Systemen aufzuklären, so die beiden Amerikaner.

Die Firma Nest, die zu Google gehört, gab gegenüber Fox 6 News an, dass das Nest-System selbst nicht geknackt worden sei. «Diese Berichte basieren auf Kunden, die kompromittierte Passwörter verwenden» (offengelegt durch Hacks auf anderen Websites). In den meisten Fällen würde eine 2-Faktor-Verifikation diese Art von Sicherheitsrisiko eliminieren.

