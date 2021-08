Dieser Trick schützt laut NSA vor Handy-​​Hack

Von Zeit zu Zeit werden Berichte über gehackte oder gar vollkommen übernommene Handys publik. Die Besitzer und Besitzerinnen der Smartphones sind oft verzweifelt, denn die Betrügerinnen und Betrüger haben es auf ihre Daten und teilweise auch auf ihr Vermögen abgesehen. So kam es in einigen Fällen zu hohen Gebühren, die über die Handyrechnung verbucht wurden. Allerdings ist es schwierig, überhaupt erst zu erkennen, dass ein Gerät Opfer eines Hacking-Angriffs geworden ist und selbst wenn dies auffällt, ist es in vielen Fällen kompliziert, die Angreifer oder Angreiferinnen wieder abzuschütteln.

Einen Trick verrät nun ausgerechnet die National Security Agency, kurz NSA, der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Die Behörde, die für die weltweite Überwachung, Entzifferung und Auswertung elektronischer Kommunikation zuständig ist, hat einen Leitfaden veröffentlicht, in dem es darum geht, wie man Schadsoftware am eigenen Handy bekämpfen kann. Als erstes raten sie zu einem simplen Neustart: Oft könne das bereits helfen.

Schadsoftware verabschiedet sich

Laut mimikama.at kann das tatsächlich funktionieren, wenn es sich um einen so genannten «Zero-Click»-Exploit handelt. Diese unterscheiden sich allerdings von den Betrugs-Attacken, bei denen der Nutzer oder die Nutzerin aktiv einen Link anklicken oder eine App installieren muss – vielmehr wird die Schadsoftware vom Nutzer oder der Nutzerin unbemerkt und ohne sein oder ihr Zutun in den Arbeitsspeicher der Smartphones eingeschleust. Vor diesem Angriff schützt ein Neustart, denn der löscht den Arbeitsspeicher und die Schadsoftware gleich mit.

Hat man sich dagegen aktiv eine Schadsoftware eingefangen, sollte man umgehend den Flugmodus einstellen, um zu verhindern, dass die Schadsoftware Daten über das Internet sendet oder empfängt oder selbst zur Fake-SMS-Schleuder wird, rät ein Experte. Ab dann hilft oft nur eines: Den Mobilfunkbetreiber informieren und das Gerät komplett zurücksetzen.

Was der Neustart eigentlich bringt

Bei Computern ist es schon lange üblich, dass man bei Problemen einfach einen Neustart durchführt. Auch wenn das Handy nicht mehr richtig funktioniert, erhält man häufig diesen Rat. Was also passiert, wenn man sein Android-Smartphone neu startet? Der Vorgang wird auch «Soft Reset» genannt. Wie der IT-Experte Falko Weigelt gegenüber Inside-handy.de erklärt, «werden dabei das Betriebssystem und alle Dienste und Services neu gestartet sowie Verbindungen zu SIM, WLAN und USB neu aufgebaut».

Beim Neustart werden auch temporäre Speicher wie der Arbeitsspeicher geleert und offene Apps beendet. Somit sollte das Handy theoretisch schneller laufen. Da jedoch viele Android-Apps beim Neustart automatisch wieder gestartet werden, ist der Effekt klein. Bei Fehlern könne ein Neustart jedoch schon etwas bringen: «Etwa dann, wenn der Bildschirm des Smartphones nicht auf Eingaben reagiert oder mobile Daten zwar funktionieren, aber man nicht telefonieren kann», so Weigelt.

