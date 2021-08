Tiktok-​​Trend #FrozenHoney alarmiert Experten

Virale Trends tauchen fast jeden Tag in den sozialen Medien auf, aber ein neuer hat bei Gesundheitsexpertinnen und -experten für Aufregung gesorgt: die #frozenhoney-Challenge. Der Hashtag wurde innerhalb Tagen über 855 Millionen Mal aufgerufen.

Dabei wird Honig in eine leere Flasche gefüllt und eingefroren. Der Honig verwandelt sich dabei in eine Art Gelee und wird durch den Flaschenhals herausgedrückt und kann abgebissen werden.

Nutzerinnen und Nutzer beschreiben den Konsum als erfrischend und angenehm süß. Bereits wird auch der Honig mit Lebensmittelfarbe, Maissirup oder anderen Süssigkeiten versetzt, um das Erlebnis noch befriedigender zu machen.

Sorge wegen Trend auf Tiktok

Medizinerinnen und Mediziner betrachten den neuen Trend allerdings mit Sorge. Dana Hunnes, Professorin an der Fielding School of Public Health der Universität von Kalifornien in Los Angeles, sagt gegenüber «USA Today» , dass eines der größten Probleme der konzentrierte Zucker und die Kohlenhydrate sind, die im Honig enthalten sind.

«Je nachdem, wie viel man auf einmal zu sich nimmt, kann das krank machen. Zwar gilt Honig als gesund, doch bei Überkonsum kann es passieren, dass dieser «so viel Wasser in den Verdauungstrakt zieht, dass man Durchfall bekommt», so Hunnes. Zudem werde mit der Zeit die Bauchspeicheldrüse belastet.

Und Sarah Rueven, Ernährungsberaterin aus New York, gibt den Tiktokern zu bedenken: Wenn man etwas isst, das so viel Zucker enthält, hat man eine ebenso hohe Insulinreaktion. Das führt dann oft dazu, dass man einen hohen Zuckergehalt hat und danach sehr zittrig wird, wenn der Blutzucker sinkt.» Zudem könne der Konsum von Honig über einen längeren Zeitraum zu einer Gewichtszunahme führen und schädlich für die Zähne sein, sagt sie gegenüber der «New York Times».

(L'essentiel/Philippe Coradi)