Facebook entlässt Mitarbeiter wegen Spionage

Die Autorinnen Cecilia Kang und Sheera Frenkel berichten in ihrem Buch «An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination» von massiven Missständen im Entwicklerteam der Social-Media-Plattform Facebook. In einem Zeitraum von Januar 2014 bis August 2015 sollen 52 Facebook-Mitarbeiter gegen interne Regeln verstoßen haben, um sich so unerlaubt Zugriff auf Daten zu verschaffen.

Unter den Verstößen waren mehrere Männer, die sich die Profildaten ihrer Dates ansahen. «Die internen Systeme von Facebook bieten einen reichen Fundus an Informationen, darunter private Chats des Facebook Messengers, besuchte Events, Likes, die man abgegeben oder Beiträge, die man angeklickt hat und Fotos – auch solche, die man gelöscht hat», schreiben die Autorinnen in einem Artikel auf Telegraph.co.uk.

Frau in Hotel gefunden

Ein Programmierer, der seinem Date nachstellte, sah im System etwa die Kategorien, in die Facebook die Frau für Werbetreibende eingeordnet hatte: Laut Facebook war sie in ihren Dreißigern, führte ein aktives Leben und war politisch links. Abgedeckt war auch ein ganzes Spektrum an Interessen – ihre Liebe zu Hunden und ihr Aufenthalten in Südostasien. Zudem sah der Mann über die Facebook-App, die auf dem Handy installiert war, ihren Standort in Echtzeit. «Was er zu sehen bekam, war mehr an Informationen, als er im Laufe von Dutzend Dates hätte herausfinden können», schreiben die Autorinnen.

Ein anderer Entwickler ging einen Schritt weiter, heißt es in dem Buch. Er missbrauchte seine Privilegien, um eine Frau zu konfrontieren. Der Mann war mit der Frau nach Europa in die Ferien gereist. Dort zerstritten sie sich und sie zog aus dem gemeinsamen Hotel aus. Der Mann nutzte dann seinen Zugriff auf die internen Daten, um ihren Standort herauszufinden und sie im neuen Hotel aufzuspüren, heißt es.

«Nulltoleranz für Missbrauch»

Laut den zwei Autorinnen wurden 52 Entwickler gekündigt, da sie ihren Zugriff missbraucht hatten. Alle von ihnen hatten Arbeitslaptops genutzt, um auf die Daten zuzugreifen. Zwar wurden die Entwickler bei Antritt ihres Jobs gewarnt, dass sie den Zugriff nicht für persönliche Zwecke nutzen dürfen, doch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gab es laut Telegraph.co.uk damals keine.

«Wir hatten immer eine Nulltoleranz für Missbrauch und haben jeden einzelnen Mitarbeiter entlassen, bei dem ein unzulässiger Zugriff auf Daten festgestellt wurde», erklärt ein Facebook-Sprecher der Nypost.com. Zudem habe man seit 2015 Mitarbeiterschulungen eingeführt, sowie Protokolle zur Missbrauchserkennung und -prävention verbessert. «Wir reduzieren zudem weiterhin die Notwendigkeit für Entwickler, auf gewisse Arten von Daten zuzugreifen, während sie an der Plattform arbeiten», heißt es.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)