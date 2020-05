90-​​jährige Gamerin spielt 8 Stunden pro Tag

Hamako Mori ist 90 Jahre alt und lebt in Japan. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters verbringt die Großmutter sieben bis acht Stunden pro Tag damit, Videospiele zu spielen. Ab und zu streamt sie diese auch auf Youtube. Nun hat ihr dieses Hobby einen Guinness-Weltrekord eingebracht. Mori ist offiziell die älteste Yotube-Gamerin der Welt.

Mit dem Spielen von Videospielen begonnen hat sie vor 39 Jahren – damals war sie bereits 51 Jahre alt. «Um mich herum haben viele Kinder Videospiele gespielt. Ich fand es einfach nicht fair, dass diese Games nur etwas für Kinder sein sollen, schließlich sahen sie sehr spannend aus», erzählt Mori.

Millionen Views auf Youtube

Heute genießt sie ihr Leben. «Ich freue mich, ein so langes Leben genießen zu dürfen, und ich bereue es überhaupt nicht, so viel Zeit mit Gamen zu verbringen. Das war die richtige Entscheidung», sagt die Großmutter. «Das Spielen fühlt sich für mich so an, als sei ich in einem Film.»

Einige ihrer Videos erfreuen sich auf Youtube großer Beliebtheit. So hat das Video «90-jährige Omi spielt Dauntless» beispielsweise 3,7 Millionen Views verzeichnet. «Nachdem ich dieses Spiel angefangen hatte, konnte ich gar nicht mehr aufhören. Manchmal spielte ich bis 2 Uhr morgens», erzählt Mori. «Klar bin ich nicht mehr die Schnellste. Mit 60 Jahren kann man vielleicht noch mithalten, aber in meinem Alter wird das schwierig. Spaß macht es aber trotzdem.»

(L'essentiel/Dominique Zeier)