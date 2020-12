Luxemburger nutzen verstärkt Social Media

Die Menschen in Luxemburg haben dieses Jahr mehr Zeit auf Instagram, Facebook, Twitter und in Whatsapp verbracht, wie eine neue Statec-Studie herausgefunden hat. Insgesamt 1500 Menschen wurden vom Statistikinstitut zu ihrer Internetnutzung im Corona-Jahr 2020 befragt.

Im Lockdown haben der Studie zufolge 75 Prozent der Nutzer Nachrichten oder Videos in sozialen Netzwerken eingestellt. 38 Prozent gaben an, dass sie öfter als vorher aktiv waren. Vor allem in der Gruppe der 35-44-Jährigen gewannen die sozialen Netzwerke an Beliebtheit.

Videoanrufe sorgten trotz Social Distancing dafür, dass Menschen mit ihrer Familie in Kontakt bleiben konnten. Die Technik wurde in allen Altersgruppen in der Corona-Zeit verstärkt genutzt.

(nc/L'essentiel)