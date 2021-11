Playstation 5 gehackt – was das für Gamer bedeutet

Kaum ein Jahr erschienen und immer noch ein rares Gut in den Läden: Die Playstation 5. Trotzdem hat es eine Hackergruppe nun geschafft, die Firmware – die grundlegende Betriebssoftware – zu entschlüsseln. Es sei der erste Schritt, um die PS5 komplett zu hacken und dadurch frei konfigurierbar zu machen, verkünden sie.

Wie es die Hackergruppe namens «Fail0verflow» geschafft hat, die neuste Generation der Sony-Konsole auseinander zu nehmen, verraten sie nicht. Sie teilen lediglich mit, dass die Gruppe Zugang zu sogenannten Root Keys (Stammschlüssel) der PS5 ergattert haben. Ein Jailbreak der PS5 lässt damit voraussichtlich nicht mehr lange auf sich warten.

Volle Kontrolle und Gratis-Games

«Fail0verflow» ist in der Szene rund um Konsolenhacks bekannt. In der Vergangenheit haben sie bereits die Nintendo Switch und die PS4 gehackt. Bei der Switch gingen sie sogar so weit, einen Hack zu entwickeln, der einen Fehler in dem eingebauten Nvidia-Chip ausnutzt. Dies wurde später von Nintendo behoben.

Doch weshalb hackt man Spielkonsolen überhaupt? Neben Ruhm und Ehre, einer Herausforderung und potenziellen illegalen Verkäufen lässt sich die Motivation auf ein Wort zusammenfassen: Gratis-Games. Auf gehackten Konsolen können illegale Raubkopien spielerisch leicht heruntergeladen werden. Dazu gehören auch alte Spiele von früheren Konsolen wie PS1, PS2 und PS3.

Die Ankündigung des Hackerkollektivs dürfte Hersteller Sony nicht freuen. Man kann davon ausgehen, dass Sony der Sache schnell auf den Grund gehen wird. So versuchen Konsolenhersteller seit jeher solchen Hacks mit Updates oder gar Hardware-Anpassungen entgegen zu wirken.





(L'essentiel/Riccardo Castellano)