Huawei will eigene Gaming-​​Konsole anbieten

Viele Gamer versuchen bereits seit Monaten, eine neue Next-Gen-Konsole wie die Playstation 5 zu ergattern. Dies ist aufgrund der Lieferengpässe bei Sony aber äußerst schwierig und jedes Mal, wenn eine kleine Anzahl an Konsolen auf den Markt kommt, sind sie innerhalb weniger Minuten wieder ausverkauft. Dies zeigt, dass der Konsolenmarkt augenblicklich äußerst lukrativ ist.

Der chinesische Technologie-Hersteller Huawei will sich dies nun zu Nutze machen. Denn Gerüchten zufolge arbeitet das Unternehmen daran, eine eigene Gaming-Konsole auf den Markt zu bringen, wie «Gizchina.com» berichtet. Dies könnte für das chinesische Unternehmen besonders aufgrund des US-Boykotts auszahlen.

Konsole und Laptop

Der neue Fokus von Huawei auf die Gaming-Industrie ist nicht überraschend. Bereits im Jahr 2020 hat Huawei an einem Gaming-Laptop gearbeitet. Tatsächlich erwartete die Tech-Welt, dass ein solches Gaming-Notebook noch im vergangenen Jahr hätte vorgestellt werden sollen, dies ist schließlich aber nicht geschehen. Laut Gizchina.com sollen diese Gerät in diesem Jahr nun aber tatsächlich präsentiert werden.

Noch weniger Informationen als zum Huawei-Gaming-Laptop gibt es zur Huawei-Gaming-Konsole. Weder ein möglicher Name noch ein Veröffentlichungsdatum sind bislang bekannt. Laut «T3n.de» könnte Huawei mit einer eigenen Konsole aber durchaus Erfolg haben und mit bekannten Namen wie Sony, Microsoft und Nintendo mithalten. Dies aber vor allem, wenn sich die neue Konsole an Spiele Apps im Stil vom Apple TV halte würde, so die Einschätzung.

Weniger erfolgreich dürfte die Konsole sein, wenn sie sich lediglich auf PC-Spiele fokussiert. Experten ziehen hierbei den vergleich zu Steams eigener Hardware Steam Machine, die mit diesem Konzept nur wenig Erfolg hatte. Was an den Konsole-Gerüchten tatsächlich dran ist und wie eine solche möglicherweise aussehen könnte, wird sich aber erst abschließend klären, wenn Huawei diese offiziell ankündigt.

(L'essentiel/Dominique Zeier)