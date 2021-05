Diese App hilft, wieder in Europa reisen zu können

Es sieht gut aus für die Sommerferien in Europa. Österreich, Frankreich und Italien haben am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Schon früher hat beispielsweise Portugal verkündet, die Grenzen für Touristinnen und Touristen wieder zu öffnen. Die EU möchte zudem bis Ende Juni den «Grünen Digitalen Nachweis» einführen. Dieser soll als Impf- und Testnachweis für das Coronavirus das Reisen innerhalb Europas ermöglichen.

Strandurlaub an der portugiesischen Algarve oder ein Städtetrip nach Rom, Paris oder Wien liegen also im Bereich des Möglichen. Allerdings ist allen Lockerungen zum Trotz etwas gleich geblieben: Jedes Land in Europa hat seine ganz eignen Regeln, Maßnahmen und eben auch Lockerungen beschlossen.

«Helfen, Ihre Reise nach Europa zu planen»

Die EU hat eine App entwickelt, die Reisenden innerhalb der EU künftig einen Überblick verschaffen soll. Sie heißt «Re-Open EU» und listet auf, welche Maßnahmen in welchem europäischen Land gelten. Vor allem aber gibt die App darüber Auskunft, was beim Reisen vom einen ins andere Land zu beachten ist. «Dies sollte Ihnen helfen, Ihre Reise nach Europa zu planen und gleichzeitig sicher und gesund zu bleiben», verspricht die App.

Machen wir ein Beispiel. Eine Luxemburger Touristin möchte aus dem Großherzogtum nach Österreich reisen. Sie gibt in der App als Abgangsland «Luxemburg» und als Bestimmungsland «Österreich» ein. In der Folge werden zuerst die Regeln angezeigt, die in Luxemburg gelten – betreffend die Ausreise aus und die Wiedereinreise nach Luxemburg.

In einem zweiten Schritt zeigt die App an, welche Regeln für die Luxemburger Touristin in Österreich gelten. Dort steht, dass ab dem 19. Mai für Einreisende nach Österreich keine Quarantäne mehr gilt. Auch sagt die App, dass alle, die nach Österreich wollen, geimpft, genesen oder auf das Coronavirus getestet sein müssen. Auch hier verlinkt die App auf die offiziellen Info-Seiten der österreichischen Regierung.

«Re-Open EU» ist eine offizielle App der EU und stützt sich auf die Behördenangaben der EU-Mitgliedstaaten. «Re-Open EU» gibt es als Apple- und als Android-Version. Sie ist in 24 Sprachen verfügbar und stützt sich in vielen Fällen auf maschinelle Übersetzungen. Unter anderem deshalb schließt die EU jede Haftung für die zur Verfügung gestellten Informationen aus.

