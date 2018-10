Google präsentiert Produkte ohne Überraschungen

Die Google Keynote in New York am heutigen Dienstag wird voraussichtlich den Schleier um eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Elektronikbranche lüften: das Pixel 3 bzw. das Pixel 3 XL. Die beiden neuen Google-Smartphones wurden bereits vor einigen Monaten geleakt und eigentlich scheinen fast alle Eckdaten bekannt. Umso größer ist die Spannung, womit Google tatsächlich um die Ecke kommen wird.

Nach einer langen Einleitung ist klar: heute stellt Google nicht nur seine beiden Smartphone-Flagschiffe Pixel 3 und Pixel 3 XL vor, sondern auch das Tablet Pixel Slate, sowie ein Smart-Home-Bildschirm namens Google Home Hub. Angesichts der enormen Spannung, ob die Smartphones denn jetzt tatsächlich mit den Leaks übereinstimmen, konzentriert man sich bei der Keynote erst einmal auf die anderen Devices.

«Andere Produkte»

Google Home Hub erinnert an den Echo Show, das Konkurrenzprodukt von Amazon, welches den hauseigenen Sprachassistenten mit einem speziell darauf angepassten Bildschirm verbindet. Mit 150 Euro steigt das Google-Produkt deutlich günstiger als der Echo Show ein, der jenseits der 200 Euro-Marke liegt.

Google Pixel Slate ist ein klassisches Tablet mit dünnem Gehäuse und großem, hochauflösenden Display, welches mit Googles eigenem Betriebssystem Chrome OS läuft. Kostenpunkt für das Gerät: 600-700 Euro.

«Lasst uns über Telefone sprechen»

Zu guter letzt kommt man bei Google dann auch zu den beiden neuen Smartphone-Produkten: Pixel 3 und Pixel 3 XL. Und beide Geräte sehen genau so aus wie in den Leaks. Jegliche Hoffnungen, dass die bisherigen Bilder ein geschickter Marketing-Gag gewesen sind, um vom tatsächlichen Produkt abzulenken, zerschlagen sich in einer etwas holprigen Präsentation, die einen großen Bogen um die Tatsache macht, dass fast alles bereits bekannt ist. Seit Monaten.

Beide Geräte, einmal mit normalem und einmal mit großem Display, ziehen ihren Vorteil vor allem aus der engen Verzahnung mit diversen Google-Services. Fotos werden mit künstlicher Intelligenz optimiert, das Smartphone denkt mehr und mehr mit und wird das erste seiner Art sein, welches selbstständig ans Telefon gehen kann und selbst Anrufe erledigen kann, beispielsweise für eine Restaurant-Reservierung. Die Geräte kommen Anfang November ab 849 Euro (XL: 949 Euro) in den Handel.

(dm/L'essentiel)