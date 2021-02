Tesla will 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investieren

Der Elektroauto-Hersteller Tesla mit Chef Elon Musk hat am Montag verlauten lassen, 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung zu investieren. Entsprechend reagierte der Kurs von Bitcoin und schnellte in kürzester Zeit in die Höhe. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, will der US-Elektroautobauer schon in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren.

(L'essentiel/AFP)