Auf diese 5 Videospiele freuen sich Gamer in 2019

Auf diese fünf Spiele kann man sich im Jahr 2019 freuen.

The Sinking City: Spielbar auf PC, PS4 und Xbox One versetzt das Spiel zurück in die 1920er Jahre und kommt in H.P. Lovecraft-Manier daher. Inhaltlich geht es um den Detektiv Charles W. Reed, der übernatürliche Phänomene untersuchen muss, die mit einer mysteriösen Flut zusammenhängen. Entwickelt wurde das Game von Frogwares, Releasedatum ist der 21. März.

Anthem: Das Entwicklerstudio BioWare schickt mit Anthem ein Spiel auf den Markt, was man am besten mit Openworld-Game-Giganten wie Destiny vergleichen kann. Ihr spielt einen Supersoldaten, der sich – alleine oder im Team – gegen Aliens stellen muss. Releasedatum ist der 22. Februar, spielbar auf PC, PS4 und XBox One.

Ghost of Tsushima: Das Openworld-Game spielt in der Zeit der letzten Samurai auf der japanischen Insel Tsushima. Inhaltlich geht es um den Samurai Jin Sakai, einen der letzten Kämpfer gegen die einfallenden Mongolen. Viel ist noch nicht bekannt über das Spiel, das für 2019 angekündigt wurde. Das genaue Releasedatum wird noch bekannt gegeben, entwickelt wurde der PS4-exclusive-Titel von Sucker Punch.

Cyberpunk 2077: Die Macher von The Witcher, das polnische Studio CD Projekt RED, bringen mit Cyberpunk 2077 ein dystopisches Spiel auf den Markt, das in der Megastadt Night City spielt. Auch dieses Spiel soll wieder ein Openworlder werden, gespielt wird aus der Sicht des Söldners V. Wann es rauskommen soll, wird noch verkündet.

Death Stranding: Entwickelt von Kojima Productions und dem Director Hideo Kojima für die Playstation 4 ist das genaue Releasedatum noch nicht bekannt, trotzdem macht das Spiel «Death Stranding» die Gamerwelt schon neugierig. Dies könnte auch daran liegen, dass einige Figuren bekannt vorkommen. Norman Reedus (The Walking Dead) und Mads Mikkelsen (Doctor Strange) verkörpern die Hauptfigur und den Gegenspieler.

(L'essentiel/swe/sb)