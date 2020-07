Apple schickt Mitarbeitern Corona-​​Tests zu

Apple-Mitarbeiter, die nach wie vor von zu Hause aus arbeiten, können sich nun auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Zu diesem Zweck schickt das Unternehmen Covid-19-Test-Kits direkt zu den Mitarbeitern nach Hause, wie CNN berichtet. So müssen diese ihr Haus nicht einmal verlassen, um den Test durchführen zu können.

In den USA ist die Anzahl an täglichen Neuansteckungen mit dem Coronavirus noch immer sehr hoch. Daher bleiben viele der Apple Stores nach wie vor geschlossen. Vergangene Woche öffneten nur 271 aller Apple-Geschäfte im Land, 91 blieben geschlossen.

Amazon baut Testlabor

Damit aber nicht genug. Laut dem Bericht soll Apple auch Nasentupfer-Tests an Mitarbeiter offeriert haben, die bereits wieder zum Apple-Hauptsitz in Cupertino in Kalifornien zurückgekehrt sind. So soll verhindert werden, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig anstecken und das Virus innerhalb des Unternehmens weiter verbreitet wird.

Außerdem wird verlangt, dass die Mitarbeiter beim Betreten des Gebäudes ihre Körpertemperatur messen und Schutzmasken tragen. Der Konzern war einer der ersten in der Technologie-Branche, der seine Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren ließ. Es befinden sich bereits seit Mai Arbeiter in den Büros in Cupertino.

Apple ist nicht der einzige Tech-Konzern, der solche Maßnahmen ergriffen hat. Zwar wurde Amazon zu Beginn der Corona-Krise scharf kritisiert, weil es zu wenig für die Sicherheit seiner Mitarbeiter tue. Seit April arbeite man aber an einem Covid-19-Testlabor, in welchem eine «kleine Anzahl an Mitarbeitern» direkt auf das Coronavirus getestet werden können. Dies soll insbesondere Mitarbeitern in den Warenhäusern zugute kommen, die ihre Arbeit nicht von zu Hause aus verrichten können und wo es oft auch schwierig ist, die Abstandsregeln einzuhalten.

(L'essentiel/dz)