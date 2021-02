3 Milliarden E-​​Mail-​​Logins in Mega-​​Leak online gestellt

Im Internet und im Darknet finden sich ständig neue Leaks und Hacks, die Passwörter und dazugehörige E-Mail-Adressen verschiedenster Websites und Konten veröffentlichen. Nun ist aber ein gänzlich neuer Leak bekannt geworden, der gewöhnliche Datenlecks winzig klein erscheinen lässt. Die News-Website BGR, die über den Leak berichtet hat, bezeichnet ihn aufgrund seines Umfangs bereits als die «Mutter aller Leaks».

Konkret handelt es sich um eine Zusammenfassung von gestohlenen Passwörtern und damit verbundenen E-Mail-Adressen, die im Leak zu finden sind. Insgesamt sind 3,2 Milliarden solcher Kombinationen in einem Hacker-Forum veröffentlicht worden. Es handelt sich dabei allerdings nicht um neue Hacks, sondern um Daten, die aus verschiedensten Hacks beispielsweise bei Netflix oder Linkedin zusammengefasst wurden. Insgesamt bilden diese eine der größten Sammlungen an geleakten Daten, die das Internet bisher gesehen hat.

Wer ist betroffen?

Unter den veröffentlichten Daten befinden sich unter anderem die Logins für E-Mail Services wie Gmail oder Hotmail. Laut BGR ist es aufgrund der schieren Größe des Daten-Lecks äußerst wahrscheinlich, dass «irgendwelche Daten von jeder Person im Leak zu finden sind». So sollen die geleakten Zugangsdaten mit rund 15,2 Milliarden Accounts verlinkt sein.

Wer glaubt betroffen zu sein, sollte also so schnell wie möglich alle Passwörter erneuern. Außerdem sollte, wo immer möglich, die Zweifaktorauthentifizierung für Accounts eingerichtet werden. Mit dieser kann verhindert werden, dass Betrüger sich in das eigene Konto einloggen, auch wenn sie über Informationen wie das Passwort und die E-Mail-Adresse verfügen.

(L'essentiel/Dominique Zeier)