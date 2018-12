In China entsteht die erste E-​​Sport-​​Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Städte aufwerten durch neue Parks oder Einkaufszentren? Nicht im chinesischen Hangzhou. In der 9-Millionen-Stadt entsteht – mit Unterstützung der Regierung – eine Anlage, die nur für den E-Sport gedacht ist.

Diesen Monat hat ein erster Teil der Anlage seine Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Anlage ist laut der chinesischen Zeitung People's Daily 17.000 Quadratmeter groß. Das Projekt wird von der Regierung unterstützt und geleitet, 280 Millionen Dollar soll der Bau bisher gekostet haben.

Chinesisches Topteam zieht ein

LGD Gaming, eines der erfolgreichsten chinesischen «League of Legends»-Teams, wird dort in Partnerschaft mit Allied Esports einziehen und sein Büro eröffnen. Allied Esports ist ein Zusammenschluss chinesischer E-Sport- und Gaming-Firmen, die unter anderem auch am Bau der Esports Arena Las Vegas beteiligt waren.

Die Regierung von Hangzhou hat angekündigt, bis 2022 etwa 14 E-Sport-Anlagen in der E-Sport-Stadt zu bauen. Dazu gehören eine E-Sport-Akademie, ein E-Sport-Hotel, Freizeitparks, Geschäftszentren und sogar ein Krankenhaus für E-Sportler.

E-Sport an den Asia Games?

Die Regierung lässt sich das einiges kosten. Sie budgetiert für den Ausbau Ausgaben von über zwei Milliarden Dollar. Über 10.000 angehende E-Sportler werden im Verlauf der Jahre erwartet und ungefähr 140 Millionen Dollar in Steuereinnahmen.

Hangzhou ist Gastgeber der olympischen Asia Games 2022. Es wird im E-Sport also voraussichtlich zum ersten Mal Medaillen zu gewinnen geben. Der Olympische Rat Asiens (OCA) hat jedoch festgelegt, dass der E-Sport für eine endgültige Aufnahme einen einzelnen, internationalen E-Sport-Verband benötigt. Davon ist die versplitterte E-Sport-Community noch weit entfernt.

(L'essentiel/rca)