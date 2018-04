Sega Mega Drive Mini erscheint noch 2018

Sega springt auf den Nostalgiezug auf: Der Hersteller hat eine Mini-Version der Konsole Mega Drive angekündigt. Die miniaturisierte Hardware erinnert an die Neuauflagen des Nintendo Entertainment Systems und den Nachfolger, dem SNES.

Wie bei Nintendo sollen Games bereits auf der Sega-Konsole vorinstalliert sein. Was für Spiele installiert sind, hat der Hersteller bisher nicht verraten. Der Haken: Vorerst soll die Mini-Version nur in Japan erhältlich sein. Als kleiner Trost hat Sega auch rund ein Dutzend Neuauflagen von Klassikern, darunter «Sonic the Hedgehog», für die Nintendo Switch angekündigt.

Die neue Mega Drive soll noch 2018 erscheinen. Die originale Spielkonsole erschien am 29. Oktober 1988 in Japan und am 14. August 1989 in den USA. Weltweit wurden mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft.

