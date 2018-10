Peppt Apple seine iPad-​​Linie bald kräftig auf?

Bei dem traditionellen September-iPhone-Termin hielten sich die Überraschungen in Grenzen. Am 30 Oktober könnte das anders werden, denn Apple hat eine zweite große Keynote in New York angekündigt. Der Slogan: «There's more in the making». Zuletzt war das 2016 der Fall. Was kommt bzw. wahrscheinlich ist, hier im Überblick.

iPads: Als relativ sicher gelten gleich mehrere neue, dünnere iPad Pro mit Gesichtserkennung und fast randlosen 11- bzw. 12,9-Zoll-Displays. Der Lightning-Port soll einem USB-C-Anschluss weichen, der externe 4K-Bildschirme unterstützt. Laut Gerüchten streicht Apple auch hier wie bei ihren iPhones die Buchse für den Kopfhöreranschluss.

Computer: Erwartet wird ebenfalls ein Einsteiger-MacBook mit hochauflösendem Retina-Display. Lange überfällig ist zudem ein neuer Mac mini. Der wurde zuletzt vor vier Jahren aktualisiert. Zudem gibt es vielleicht Infos zum Mac-Pro-Upgrade, das 2019 auf den Markt kommen soll.

AirPod 2 & Co.: Insider hoffen auf die 2. Generation der AirPod-Funk-Ohrhörer. Die sollen wasserdicht sein und Umgebungsgeräusche ausblenden können. Ebenfalls ein Thema sein könnte die 2017 angekündigte, bisher aber nicht erschienene Drahtlos-Ladematte AirPower.

(L'essentiel/red)