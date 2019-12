Youtube erntet Shitstorm für Rewind-​​Video

Alle Jahre wieder gibt sich Youtube die Mühe, seiner Community ein angemessenes Recap zu liefern. Im vergangenen Jahr endete der Versuch desaströs. Das ½Youtube Rewind»-Video wurde so oft gedisliked wie kein anderes zuvor.

Für 2019 hat man sich etwas anderes überlegt. Man verzichtete auf Schauspielerei und entschloss sich bewusst dafür, den Leuten die Video zu zeigen, die in dem Jahr am beliebtesten waren. Getreu dem Motto: Letztes Jahr hat euch unser Recap nicht gefallen, dafür zeigen wir euch, was euch gefallen hat. In einer Art Ranking präsentierte man die Videos mit den meisten Likes und den meisten Klicks.

Negativ-Rekord

Was bereits nach nur einem Tag klar wird: Youtube ist erneut auf dem besten Weg den meistgehassten Content des Jahres zu liefern. Und das obwohl man das Video erst so kurz vor Jahresende hochgeladen hat.

Woher der Shitstorm rührt ist diesmal nicht ganz ersichtlich. Youtuber vermuten, dass es diesmal ums Prinzip geht und man der Plattform zu einem neuen Negativ-Rekord verhelfen möchte.

(L'essentiel)